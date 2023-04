Masuk Libur Lebaran, Harga Daging Sapi di Kota Pangkalpinang Mulai Naik

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Beberapa hari menjelang hari raya Idulfitri, suasana ramai tersaji di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang.

Memasuki libur lebaran ini jalanan kawasan tersebut nampak sangat padat, terutama bagian deretan lapak penjual daging sapi yang banyak diserbu warga.

Seorang pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Nazir mengatakan, sejak beberapa hari terkahir memang sudah ada peningkatan pembeli.

"Semakin mendekati lebaran ini memang biasanya semakin ramai. Hari ini, juga bisa dilihat cukup ramai orang yang beli daging," ungkap Nazir kepada Bangkapos.com, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: Kanwil Kemenag Bangka Belitung Bakal Gelar Rukyatul Hilal di 3 Titik

Baca juga: Wacana Kemenparekraf Tetapkan Otak-otak Milik Pangkalpinang jadi Sorotan, Simak Sejarah Sate Ikan

Meski jumlah permintaan daging sapi dipasaran mulai tinggi, menurutnya sampai saat ini tidak ada kenaikan harga yang signifikan karena masih pada kisaran Rp150.000 perkilogramnya

"Harga daging untuk nomor 1 sekarang masih wajar, dari harga biasanya Rp 140.000. Wajar lah, menjelang hari raya kan, mereka mulai persiapan untuk memasak," tambahnya.

Suasana deretan lapak penjual daging Sapi yang berada di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang, Rabu (19/4/2023). (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)

Selain daging sapi, pantauan di lapangan menunjukkan jika harga daging ayam juga masih cukup stabil atau bisa dibilang tidak ada kenaikan yang berarti.

"Daging ayam utuh bersih sekarang perkilo Rp35.0000. Dari kemarin memang tidak ada kenaikan berarti, dari harga Rp33.000 per kilogramnya," ungkap Adit pedagang ayam potong di Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang, Rabu (19/4/2023).

Sementara itu Indah pembeli dari Pangkalpinang ini mengatakan, sudah masuk waktu libur lebaran dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan persiapan menjelang Idulfitri.

"Ini kan sudah libur jadi belanja lah, beli daging sama bumbu dapur lain. Rencana mau bikin rendang dan bakso juga," kata Indah.

Baca juga: Diduga Korsleting, Satu Mobil Minibus Terbakar saat Antre di Buffer Zone Pelabuhan Tanjungkalian

Sebelumnya, diberitakan juga jika harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pagi Pangkalpinang dan Pasar Induk Pangkalpinang mulai melonjak naik.

Harga bumbu dapur di Pasar Pangkalpinang dijual mulai dari Rp30.000 hingga Rp36.0000 per kilogram untuk bawang merah, bawang putih Rp32.000- Rp35.000, cabai rawit kecil Rp50.000 -Rp60.000, cabai merah Rp48.000, wortel Rp12.000- Rp15.000, kentang Rp20.000 per kilogram dan bawang bombai Rp44.000 per kilogram.

Kenaikan yang terjadi pada komoditi bumbu dapur ini berkisar mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

"Harga bumbu dapur mendekati idul fitri saat ini memang naik, khususnya untuk cabai besar dari sebelumnya di Rp35.000 sekarang Rp48.000 per kilogram, sama dengan bawang bombai yang drastis naik, dari Rp26.000 sekarang naik Rp44.000 per kilo," ungkap Baril pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang, kepada Bangkapos.com, Selasa (18/4/2023).

(Bangkapos.com / Rifqi Nugroho)