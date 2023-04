H-2 Lebaran, Harga Daging Sapi di Pasar Kite Naik Rp10.000 per Kg

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga daging sapi pada H-2 Lebaran Idul Fitri 1444 H di Pasar Kite Sungailiat ada kenaikan Rp10.000 per kilogram (kg) menjadi Rp150.000 per kg, Kamis (20/04/2023).

Satu hari sebelumnya, Rabu (19/04/2023) harga daging sapi segar Rp140.000 per kg.

Khadafi, warga Sungailiat mengaku sudah membeli daging sapi pada Rabu (19/04/2023) kemarin seharga Rp140.000 per kg.

"Kalau hari ini harga sudah naik menjadi Rp150.000 per kg, tapi harga ini terbilang masih wajar dan stabil lah," ujarnya.

Sementara Didi, penjual ayam potong di Pasar Kite mengatakan untuk harga ayam potong bulat Rp27.000 per kg per ekor. Sedangkan untuk harga daging ayam potong sudah bersih sekitar Rp35.000 per kg.

"Untuk harga ayam petelur merah antara Rp65.000 hingga Rp80.000 per ekor ayam sudah termasuk biaya potong dan pembersihan bulu ayam," ujarnya.

Sedangkan untuk harga ayam kampung betina Rp70.000 per kg dan ayam kampung jantan Rp75.000-80.000 per kg, belum termasuk biaya potong dan pembersihan.

Selain itu harga daun kelapa muda untuk membuat ketupat, lepat, bongkol sekitar Rp500 per lembar dan harga sarung ketupat sudah jadi sekitar Rp1.000-1.250 per buah.

(Bangkapos.com/Edwardi)