Jelang Lebaran, Harga Bahan Pokok Cenderung Stabil, Pedagang Akui Jumlah Pembeli Tahun Ini Menurun

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Suasana Pasar Moderen Koba, Bangka Tengah hari itu, Kamis (20/4/2023) pagi itu tampak sesak dipadati oleh masyarakat yang berburu kebutuhan lebaran.

Para pembeli datang silih berganti, terlihat semua lapak berjualan milik pedagang tidak ada yang sepi.

Mulai dari lapak berjualan daging ayam, daging sapi, bumbu masak hingga sayur-sayur semuanya tampak sibuk melayani.

Mansuri (54), pedagang ayam yang ditemui Bangkapos.com mengatakan kondisi pasar memang sudah ramai sejak sepekan terakhir.

"Untuk stok kita mencukupi dan harganya pun terbilang cukup stabil," ungkapnya.

Menurut Mansuri, saat ini harga ayam potong berada pada angka Rp35.000 per kilogram.

Nominal tersebut tergolong masih normal dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibanding sebelum bulan Ramadhan.

"Dulu harganya Rp30.000 per kilogram. Tapi ini hitungannya masih normal lah," terangnya.

Kendati demikian, walaupun sebagian besar harga-harga bahan pokok tersebut tergolong stabil, diketahui bahwa minat beli masyarakat pada lebaran Idul Fitri tahun ini mengalami sedikit penurunan.

Misalnya yang disampaikan oleh Topik (42), seorang pedagang cabai dan bawang yang mengaku bahwa tahun ini pembelinya sedikit berkurang.

Suasana di Pasar Moderen Koba, Bangka Tengah, Kamis (20/4/2023) pagi tampak ramai dikunjungi pembeli menjelang lebaran Idul Fitri 1444 H. (Bangkapos/Arya Bima Mahendra)

Padahal kata dia, harga cabai dan bawang yang biasanya setiap lebaran cenderung naik, namun tahun ini justru stabil seharusnya bisa menarik banyak pembeli.

"Cabai kecil sekarang ini Rp50.000 per kilogram, cabai besar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kalau bawang merah sekarang Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram," ucap Topik.

Dia menilai, adanya penurunan minat beli masyarakat pada lebaran tahun ini bisa jadi dikarenakan faktor ekonomi.

"Mungkin karena faktor ekonomi masyarakat yang kayaknya juga kurang bagus," jelasnya.

Begitu pula yang disampaikan oleh Adek (35), pedagang daging sapi yang mengaku pembeli yang datang ke lapaknya tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu.

"Harga normal, mentok atau maksimal itu Rp150.000 per kilogram. Tapi memang tahun ini agak sepi dibanding tahun kemarin," kata Adek.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)