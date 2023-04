Melia Kue Khas Lebaran di Pasar Kite Sungailiat, Segini Harganya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kesibukan masyarakat Kota Sungailiat dan sekitarnya berburu kebutuhan daging sapi, daging ayam dan juga lainnya di Pasar Kite Sungailiat, terlihat sangat padat dan ramai, Kamis (20/04/2023).

Selain itu masyarakat juga banyak mencari dan membeli berbagai aneka kue kering dan kue basah khas untuk kebutuhan berlebaran.

Melia, salah seorang pedagang kue lebaran di Pasar Kite Sungailiat mengatakan mulai berjualan kue lebaran pada hari Selasa (18/04/2023) lalu.

"Kue lebaran ini dibuat sendiri oleh sanak famili kami dan saya yang menjualnya. Jadi kue-kue lebaran yang saya jual ini semuanya masih fresh karena baru dibuat menjelang lebaran inilah," kata Melia.

Diakuinya, masyarakat Sungailiat ini lebih menyukai kue-kue yang masih fresh, karena itu ia baru berjualan kue beberapa hari sebelum lebaran saja.

"Selain itu kue-kue lebaran seperti ini baru mulai laku dibeli saat beberapa hari sebelum lebaran ini lah, jadi kesempatan ini kita manfaatkan bersama keluarga dan sanak famili untuk menjual kue-kue lebaran ini," jelasnya.

Berikut ini harga kue-kue lebaran yang dijual Melia:

1. Dodol Rp30.000 per gulung.

2. Jelinak Rp60.000 per 1/2 kg.

3. Bolu Gulung Rp20.000 per gulung.

4. Bolu Lapis Rp80.000 per 1/2 loyang.

5. Bolu kecil isi 30 buah Rp30.000.

6. Kue Sempret Rp55.000 per 1/2 kg.

7. Kue Semprong Rp25.000 per bungkus isi 25 buah.

8. Kue Nastar Rp70.000 per 1/2 kg.

9. Kue Wafer Rp65.000 per 1/2 kg.

10. Kue Daria Rp50.000 per 1/2 kg.

11. Kue Kastengel Rp50.000 per 1/2 kg.

12. Kue Konplek Rp50.000 per 1/2 kg.

13. Kue Coklat kering Rp50.000 per 1/2 kg.

14. Kue Sagu Rp50.000 per 1/2 kg.

15. Kue Putri Salju Rp50.000 per 1/2 kg.

16. Bolu Remang Rp50.000 per loyang.

(Bangkapos.com/Edwardi)