Cari Lauk Pauk Ikan dan Cumi-cumi Segar, Warga Pemudik Serbu Pantai Rebo Sungailiat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dalam momen liburan Hari Raya Idul Fitri 1444 H ini, tentunya banyak keluarga ingin mengajak anggota keluarga masing-masing ber liburan ke tempat rekreasi, terutama pantai-pantai yang ada di Kabupaten Bangka sambil makan bersama dengan lauk pauk nuansa bakar-bakaran ikan, cumi-cumi, udang dan lainnya.

Bagi masyarakat Kota Sungailiat dan sekitar untuk mencari lauk pauk cumi-cumi dan berbagai macam ikan segar saat ini bisa mencari langsung di Pantai Rebo Sungailiat Kabupaten Bangka.

Seperti yang dilakukan Dino, warga Sungailiat yang pulang mudik dari Jakarta mengaku datang ke Pantai Rebo untuk membeli lauk pauk cumi-cumi dan ikan untuk dibakar bersama keluarga selepas Salat Subuh.

"Kalau kita para pemudik ini harus segera bergegas ke Pantai Rebo sepagi mungkin, minimal selepas Salat Subuh karena aktivitas para nelayan pulang melaut baru di mulai, kalau kita telat bisa tidak kebagian cumi-cumi dan ikan yang diinginkan," imbuhnya.

Diakuinya memang saat momen lebaran ini banyak masyarakat yang mencari cumi-cumi di Pantai Rebo karena masih segar dan masih enak rasanya.

"Kalau untuk harga cumi-cumi ukuran kecil Rp90.000 per kg, ukuran sedang Rp100.000-110.000 per kg dan ukuran besar Rp120.000 per kg," katanya.

Sedangkan untuk ikan jenis untuk dibakar, seperti ikan Ciu Mata Besar (CMB) Rp60.000 per kg, ikan Hapau Rp80.000 per kg.

"Alhamdulillah tadi kita masih kebagian dapat cumi-cumi segar dan ikan Hapau untuk dibakar di pantai dan lauk pauk makan siang bersama anggota keluarga," tukasnya.

