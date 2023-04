Fakta The Pope's Exorcist, Film Horor dari Kisah Nyata Pastor di Vatikan, Bakal Ada Sekuelnya? Anda yang belum menonton pun bisa langsung bertandang ke bioskop terdekat untuk menyaksikan kisah pengusiran setan yang tak biasa dilakukan Amorth.

BANGKAPOS.COM- The Pope's Exorcist cukup menyita perhatian pecinta film horor di dunia, tak terkecuali di Indoensia.

Pasalnya film yang tayang di bioskop pada bulan April 2023 ini dinilai sebagai film apik yang tak biasa.

Film ini pun bahkan didasari pada kejadian nyata yang dialami seorang Pastor asal Vatikan, yaitu Gabriele Amorth.

Sejak penayangannya, The Pope's Exorcist menjadi salah satu film yang kian banyak dibicarakan.

Anda yang belum menonton pun bisa langsung bertandang ke bioskop terdekat untuk menyaksikan kisah pengusiran setan yang tak biasa dilakukan Amorth.

Namun sebelum menyaksikan film ini, yuk simak dulu sejumlah faktanya biar lebih greget!

The Pope's Exorcist

Karakter pastor yang kocak

The Pope’s Exorcist menceritakan kisah nyata Pastor Gabriele Amorth yang diperankan oleh Russell Crowe.

Anehnya, tokoh pastor yang ada di film ini digambarkan berbeda dengan karakter seorang pastor pada umumnya.

Jika biasanya seroang pastor dinilai punya karakter berwibawa, tak banyak bicara, Russel Crowe justru memerankan sosok pastor dengan gaya selengean dan kocak.

Tentu saja hal ini memunculkan stereotip soal pastor yang berbeda, dan bisa jadi membuat perjalanan Pastor Gabriel semakin asyik untuk diikuti.

Berawal dari buku

Pastor Amorth diketahui adalah seorang penulis buku dan yang paling laris berjudul An Excorcist Tells His Story. Buku tersebut kemudian diadaptasi oleh Sony Pictures menjadi film pengusiran setan berjudul The Pope’s Exorcist.

Menyimpan konspirasi besar