Ganjar Jadi Capres PDIP, BMI Babel Nilai Sosok yang Mengerti Bahasa Anak Muda, Tidak Jelimet

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi jadi calon presiden (Capres) 2024.

Pengumuman Capres tersebut dilakukan pada Rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140, pada Jumat (21/4/2023) lalu.

Setelah, penetapan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDI perjuangan Oleh Megawati menimbulkan banyak dukungan dan optimisme sejumlah kalangan.

Satu di antaranya, dikungan dari organisasi sayap kepemudaan dari PDI Perjuangan, yakni Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Ketua Bid Pemenangam Pemilu BMI Babel, Andre Ristian, menyakini pemilih pemula atau pemilih milenial Bangka Belitung akan memilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden pada 2024 nanti.

"Kalau kita lihatkan gaya komunikasi Bung Ganjar ini kan sangat luwes. Kemudian beliau mengerti bahasa anak muda plus ada sedikit guyonnya. Selain itu gaya komunikasi to the poin tidak jelimet. Sehingga mudah dipahami anak muda yang memang cenderung langsung ke intinya. Ini kan terlihat di sosial media bung Ganjar," kata Andre kepada wartawan, Selasa (25/4/2023).

Selain itu, Andre menilai, sosok Ganjar sangat milenial dan mengerti setiap kegiatan yang diinginkan oleh kaum milenial.

"Sepengetahuan saya belaiu sering mengadakan kegiatan pemuda seperti, kegiatan kejuaran e-sport yang memang di gandrungi anak muda saat ini," lanjutnya.

Andre meyakini, calon presiden (Capres) 2024 Ganjar Pranowo, mampu memikat pemilih dari kalangan milenial di Babel.

"Jadi kami yakin milenial di Bangka Belitung akan memilih Ganjar sebagai Presiden dan kami BMI akan semaksimal mungkin untuk memenangkan beliau di Bangka Belitung," harapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)