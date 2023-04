Hindari Kenaikan Berat Badan Tidak Sehat, Ketahui Batas Konsumsi Lemak Menurut IDI Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM,BANGKA -Tubuh kita membutuhkan asupan lemak untuk menjalankan fungsinya, tetapi dengan jumlah terbatas.

Kebutuhan lemak per hari setiap orang tentunya berbeda. Sumber lemak yang harus dikonsumsi harus tepat.

Lemak memiliki banyak manfaat untuk tubuh meliputi pertumbuhan dan perkembangan, sumber energi dan produksi hormon, membantu penyerapan vitamin, memberikan perlindungan organ tubuh dan menjaga integritas membran setiap sel dalam tubuh.

Ketua IDI Pangkalpinang sekaligus Dokter Fungsional RSUD Depati Hamzah atau dr Eva Lestari M.Kes, mengatakan, batas konsumsi lemak secara umum per hari berdasarkan Permenkes adalah 20-25 persen dari total energi (702 kkal) per orang per hari.

Konsumsi lemak per hari tersebut sama dengan 5 sendok makan per orang/hari, atau 67 gram per orang/hari.

"Jumlah tersebut dapat berbeda berdasarkan usia dan jenis kelamin," ujar dr Eva, Selasa (25/4/2023).

Untuk menghindari kenaikan berat badan tidak sehat, kata dr Eva, WHO menganjurkan batas konsumsi lemak seperti asupan lemak trans harus kurang dari 1 persen dari total asupan kalori. Sedangka asupan lemak jenuh harus kurang dari 10 persen dari total asupan kalori.

"Mengingatkan, asupan lemak harian disarankan tidak lebih dari 30 persen dari total kalori harian," ungkapnya.

Dia menuturkan, makanan berminyak dan berlemak yang lebih dalam tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan diantaranya gangguan sistem pencernaan, mematikan bakteri baik dalam usus, memicu pertumbuhan jerawat, meningkatkan risiko obesitas, meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes, meningkatkan risiko kanker dan mengganggu fungsi otak.

Berikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit akibat makanan berminyak dan berlemak:

1. Mengonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin

2. Tidak merokok dan mengonsumsi alkohol

3. Cukupi waktu untuk istirahat

4. Stres perlu dikelola

5. Jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya

(Bangkapos.com/Sela Agustika)