Musisi Dave Moffatt Tampilkan Pesona Alam Belitung Dalam Video Musik Terbarunya

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Musisi Dave Moffatt dalam video-video musik terbarunya menampilkan keindahan alam Negeri Laskar Pelangi, Belitung. Dalam akun YouTube miliknya, Dave Moffatt Music, penyanyi dan musisi asal Kanada ini telah merilis empat video cover lagu yang videonya digarap di Belitung.

Video tersebut yakni lagu berjudul Unchained Melody, Beautiful in White, It Must Have Been Love, dan Kangen. Hingga Selasa (25/4/2023), video-video musik itu pun telah ditonton ratusan ribu kali. Tampak dalam video-video musik ini berlokasi di berbagai tempat wisata yang terkenal di Belitung.

Dalam Unchained Melody yang telah dirilis empat bulan lalu, Dave Moffatt dan tim syuting di Pulau Lengkuas. Pulau dengan ciri khas pulau tropis dengan mercusuar dari masa kolonial ini tampak indah.

Ditambah dengan bebatuan granit di pinggir pantai nampak menawan, mengiringi suara merdu Dave Moffatt yang meng-cover lagu The Righteous Brothers itu.

"So many people to thank in helping make this video happen! Muhammad Rizal behind the camera, Rizky Fauzi on the drone, and all the people behind the scenes! Melati Erzaldi Rosman for inviting me to Belitung Island and of course Tasya Nur Medina! (Banyak orang yang telah berperan membantu membuat video ini! Kameramen Muhammad Rizal, Rizky Fauzi yang mengoperasikan drone, dan semua orang di belakang layar! Melati Erzaldi Rosman yang telah mengundangku ke Pulau Belitung dan tentu saja Tasya Nur Medina)," tulisnya.

Selain di Pulau Lengkuas, Dave dan tim juga syuting di Pantai Tanjung Tinggi, Belitung untuk video cover lagu Beautiful in White. Pantai yang menjadi lokasi syuting film Laskar Pelangi ini terlihat indah dalam iringan lagu romantis ini.

Ratusan komentar positif dari warganet berbagai negara pun memuji merdunya suara Dave dan keindahan alam yang ditampilkan dalam video musiknya yang terlihat menenangkan.

Pria yang memulai karirnya di band pop/rock country di Kanada, The Moffatts ini juga tampil menawan dalam video It Must Have Been Love yang berlatar belakang warna kontras biru-putih di Danau Biru Gumba.

Lalu dalam video cover lagu Kangen, Dave juga menampilkan pesona Pulau Tukong Kelayang. Pulau ini juga menjadi lokasi syuting untuk video musik Dave yang berkolaborasi dengan Music Travel Love saat menyanyikan You're Still The One. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)