Pemkot Pangkalpinang Kembali Perkuat Pelayanan Kesehatan di RSUD Depati Hamzah

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali memperkuat pelayanan kesehatan di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Caranya dengan terus mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan ke arah yang lebih baik. Serta menambah fasilitas baru di fasilitas pelayanan kesehatan.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengungkapkan, pihaknya sendiri kini tengah berjibaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

Dengan meningkatkan kualitas mutu pelayanan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah. Mulai dari membangun hingga merenovasi supaya kian lengkap peralatan-peralatan pendukung.

“Untuk bidang kesehatan, Pemerintah Kota Pangkalpinang selalu mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat,” kata Molen sapaan akrabnya kepada Bangkapos.com, Rabu (26/4/2023).

Molen menyebut, sampai kini ada beberapa fasilitas yang ditambah di RSUD Depati Hamzah. Mulai dari alat CT-scan atau mesin pemindai yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memonitor beragam kondisi kesehatan.

Kemudian pemeriksaan radiologi, atau pemeriksaan untuk mendiagnosis dan menunjang prosedur medis. Pemeriksaan radiologi berguna untuk membantu dokter melihat kondisi bagian dalam tubuh pasien.

Selain itu, RSUD Depati Hamzah juga terus dipersolek hingga kini mampu memberikan pelayanan rawat inap Very Important Person (VIP) dan Very Very Important Person (VVIP).

Ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses penyembuhan pasien. Kondisi ini tak terlepas dari status RSUD Depati Hamzah yang memperoleh predikat paripurna.

“Alhamdulillah RSUD Depati Hamzah sudah ada pelayanan CT scan, scan momografi dan fasilitas pelayanan VVIP,” terang dia.

Di sisi lain sambung dia, sejak 5 Maret 2023 lalu pemerintah kota sendiri telah meluncurkan program berobat gratis bagi masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah.

Dengan syarat telah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pelayanan kesehatan sebagai program prioritas pemerintah kota harus bisa berjalan sebaik mungkin.

Pihaknya menyadari bahwa sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Terlebih pihaknya telah sendiri telah meluncurkan program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Maret 2023, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mendaftarkan 218.159 jiwa penduduk alias sebesar 95,71 persen masyarakat menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hampir seluruh masyarakat kini telah memiliki payung perlindungan.

“Alhamdulillah seluruh masyarakat Pangkalpinang sudah mendapatkan pelayanan berobat gratis. Ini yang menjadi fokus kami,” paparnya.

Meskipun demikian kata Molen, masih pada bidang kesehatan pihaknya telah menyediakan dua rumah singgah untuk masyarakat Kota Pangkalpinang yang sedang melakukan pengobatan di luar daerah. Hadirnya rumah singgah ini berawal saat dirinya masih di Palembang, di mana saat itu banyak masyarakat dari Bangka Belitung yang datang ke Palembang untuk pergi berobat.

Akan tetapi, di sana mereka tidak mempunyai tempat untuk tinggal, terkadang untuk makan pun mereka susah. Maka dari itu pihaknya menginisiasi mendirikan rumah singgah di Jakarta dan Palembang. Karena bidang kesehatan menjadi salah satu modal utama untuk kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah kita juga menyediakan rumah singgah khusus untuk masyarakat Pangkalpinang. Ada di Palembang dan Jakarta,” pungkas Molen. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)