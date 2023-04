Sosok Tenri Anisa, Akhirnya Buka Suara Soal Perselingkuhan Virgoun yang Dibongkar Inara Rusli 

BANGKAPOS.COM - Sosok Tenri Anisa atau Tenri Ajeng Anisa alias TAA akhirnya muncul.

Tenri Anisa buka suara soal per selingkuhan penyanyi Virgoun dengan dirinya yang dibongkar Inara Rusli.

Inara Rusli adalah istri sah Virgoun.

Tenri Anisa adalah sosok yang ditemui Virgoun saat mereka sama-sama aktif di klub motor.

Melalui akun Instagramnya @tent_enanisa, Tenri Ajeng meminta maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas kabar per selingkuhannya dengan Virgoun.

Dalam pengakuannya, Tenri Ajeng merasa kini dibenci semua orang atas kasus dugaan per selingkuhan yang menjerat dirinya itu.

Karena itu ia berharap masalah ini segera selesai dan berlalu.

Di sisi lain, Tenri alias Tenten mengaku menyesal atas perbuatannya.

"Dari sekian banyak orang yang lihat SG (Story Gram) saya yakin kalian adalah orang yang sangat amat benci dengan viralnya kasus saya," tulis TAA dikutip Warta Kota, Rabu (26/4/2023).

Ia meminta semua orang yang menyerangnya agar tak terpengaruh akun-akun fiktif yang berusaha menjelek-jelekan dirinya.

"Saya sangat amat minta tolong jangan mudah terpengaruh dengan akun2 fake yang menjelekkan saya," tulisnya.

"Allah tidak tidur, semoga kasus ini cepat selesai dan semua bisa kembali seperti sebelumnya," tulis TAA.

"Mohon maaf untuk keluarga saya dan semua pihak yang dirugikan," tulis TAA.

Seperti diberitakan sebelumnya, skandal per selingkuhan ini dibongkar oleh istri vokalis Last Child itu sendiri, yakni Inara Rusli.