BBM Non Subidi Turun Mulai Hari Ini, Berikut Daftar Harga Terbaru di Babel

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, kembali melakukan penyesuaian harga jual produk-produk BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) mulai hari ini Senin, (1/5/2023).

Harga produk jenis gasoil Dexlite (CN 51) di wilayah Bangka Belitung mengalami penyesuaian menjadi Rp 13.950 per liter dari harga sebelummya Rp 14.550 per liter pada April 2023.

Sedangkan untuk Pertamina Dex (CN 53) ikut disesuaikan menjadi Rp 14.900 per liter dari Rp15.700 per liter.

Sementara itu, untuk produk jenis gasoline Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) tidak mengalami perubahan harga.

Sama halnya dengan harga BBM Subsidi seperti Pertalite dan solar juga tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan harga.

"Harga ini berlaku untuk Provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen seperti di wilayah Bangka Belitung," ungkap Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel,Haris Yanuanza, Senin (1/5/2023).

Dia memastikan harga baru per 1 Mei 023 ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Pertamina juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif diseluruh wilayah Indonesia.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)