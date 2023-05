Tiket Penerbangan dan Harga Beras Naik, April 2023 Inflasi Pangkalpinang Tertinggi Se-Sumatera 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2023 secara umum menunjukkan adanya peningkatan.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,78 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,06 pada April 2022 menjadi 114,15 pada April 2023.

Tingkat inflasi m-to-m atau kenaikan IHK April 2023 terhadap Maret 2023 sebesar 0,58 persen. Tingkat inflasi y-to-d atau kenaikan IHK April 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 0,43 persen.

Inflasi m-to-m sebesar 0,58 persen tersebut merupakan inflasi tertinggi Se-Sumatera, dan inflasi y-on-y 2,78 persen merupakan inflasi terendah se-Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Toto Haryanto Silitonga menyebut, meskipun inflasi Pangkalpinang tertinggi Se-Sumatera secara m-to-m tapi angka tersebut masih terkendali.

"Yang menjadi penyebab utama inflasi m-to-m Pangkalpinang itu tiket pesawat, harga beras yang naik, dan cumi-cumi. Kenaikan angkutan udara bulan April 2023 ini memang bertepatan dengan momen lebaran Idulfitri, jadi kenaikan itu terjadi diseluruh Indonesia," sebut Toto kepada Bangkapos.com, usai menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS), Selasa (2/5/2023).

Menurutnya, April 2023, dari 90 kota IHK di Indonesia seluruhnya mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 6,75 persen dengan IHK 121,12 dan terendah di Pangkalpinang sebesar 2,78 persen dengan IHK 114,15.

"Meskipun harga beras tinggi, tapi untuk komoditas yang lainya seperti cabai, bawang, yang biasa setiap Idulfitri mengalami peningkatan untuk kali ini harganya bisa dikendalikan. Jadi inflasi April 2023 kita di Babel bisa dikatakan masih terkendali," jelasnya.

Sementara, April 2023, gabungan dua Kota di Bangka Belitung mengalami inflasi tahun ke tahun atau year on year (y-on-y) sebesar 3,31 persen dengan IHK 115,61. Tingkat inflasi bulanan atau month to month (m-to-m) sebesar 0,44 persen dan tingkat inflasi tahun kalender atau year to date (y-to-d) juga sebesar 1,12 persen.

Toto mengakui, lantaran permintaan yang meningkat momen lebaran Idulfitri memang kerap menimbulkan inflasi baik tahunan atau bulanan.

"Pada prinsipnya kita sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari komoditas yang bakal terjadi kenaikan saat momen Idulfitri ini, jadi betul-betul diawasi. Permintaan selama Ramadan sampai Idulfitri sudah pasti meningkat, makanya kita perlu mengadakan seperti bisnis to bisnis, government to government," tuturnya.

Andil inflasi y-on-y Gabungan 2 Kota di Bangka Belitung ini utamanya disumbang oleh komoditas bensin, beras, dan angkutan udara. Sementara andil inflasi m-to-m utamanya disebabkan oleh komoditas angkutan udara, cumi-cumi, dan beras.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)