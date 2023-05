Empat Siswa Penghapal Quran Wakili Babel ke Final Kejuaraan Kossmi Tingkat Nasional

BANGKAPOS.COM, BANGKA - MI Khoiru Ummah Pangkalpinang terus berkarya dan melahirkan prestasi, kali ini dua tim robotik

MI Khoiru Ummah Pangkalpinang wakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam babak final KOSSMI (Kompetisi Sain Siswa Muslim Indonesia) tahun 2023 Nasional.

Pengumuman ini disampaikan secara online melalui akun resmi Kossmiofficial beberapa waktu lalu.

Selanjutnya kedua tim akan bertanding dibabak final yang akan dilaksanakan di Jakarta, 18 Mei 2023 mendatang.

Perjalanan panjang sampai kepada babak final ini cukup melelahkan tapi akhirnya kedua tim bisa merebut hati dewan juri dalam babak presentase yang dilaksanakan secara zoom, pertengahan April 2023 yang lalu.

Dua tim Babel robotik tersebut yakni, tim pertama dengan anggota M Faqihuddin Nabil Al-Ghazi dan Daffa Ibnu Hafidz yang mengusung tema “Robot Pengangkut Sampah".

Selanjutnya tim kedua dengan anggota M Azzam Al Faqih dan Naufal Ahza Mukhtarullah yang mengusung tema “Robot Pencapit Sampah".

Selain aktif berlatih sains, keempat siswa ini juga dikenal sebagai penghapal quran.

"Siswa ini ada yang sudah hafal 2 dan 3 juz Alquran," ujar Rokayah.

Hasil nilai presentasi kedua tim tersebut sangat memuaskan sehingga berhak masuk final. Kedua tim ini akan bersaing dengan provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Sumbar, Jatim dan Sulsel dan Jateng.

Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KoSSMI) Tahun 2023 diselenggarakan oleh Abak Academy Artificial Intelligence Centre Indonesia bekerja sama dengan FMIPA Universitas Indonesia dan Surya Institute for the Promotion of Science (SIPS) ini sudah melakukan penyaringan peserta pada babak semi final secara offline dengan pengiriman vidio presentase, dilanjutkan dengan presentase serta tanya jawab oleh juri melalui zoom meeting.

Kepala Sekolah Sekolah Tahfidz Plus atau MI Khpiru Ummah Pangkalpinang, Rokayah merasa bersyukur dengan capaian ini.

"Para peserta yang lolos semuanya masih duduk di Kelas III. Mereka yang mendaftar dan mengikuti seleksi berdasarkan persyaratan administrasi, presentasi dan kemampuan robot dalam menjalankan misi melalui vidio yang dikirim, presentasi serta tanya jawab secara zoom, itu sudah dilalui tim dengan persiapan yang matang," kata Rokayah, dalam rilisnya (4/5/2023).

Rokayah berharap dukungan dari semua pihak untuk persiapan, keberangkatan dan final tim di Jakarta.

"Masih banyak hal yang masih harus kami persiapkan secara mandiri. Termasuk soal transportasi, akomodasi dan kebutuhan persiapan lainnya. Maka kami berharap dulungan semua pihak," kata Rokayah.

(Bangkapos com/Anthoni Ramli)