Winger Manchester United, Jadon Sancho, merayakan gol ke gawang Tottenham Hotspur. Prediksi skor Brighton vs Manchester United di Liga Inggris, head to head dan link live streaming.

BANGKAPOS.COM -- Brighton and Hove Albion menyambut Manchester United ke Stadion Amex untuk pertarungan Liga Inggris pada Jumat (5/5/2023) dini hari pukul 02.00 WIB.

Sisi Roberto De Zerbi menempatkan enam Wolverhampton Wanderers masa lalu dalam pembantaian tanpa ampun terakhir kali.

Sementara Red Devils merusak ambisi Eropa Aston Villa dengan kemenangan 1-0 .

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Brighton and Hove Albion vs Manchester United.

Berikut Head to Head Brighton vs Manchester United di Liga Inggris:

23/04/23 Brighton vs Man United 0-0

07/08/22 Man United vs Brighton 1-2

07/05/22 Brighton vs Man United 4-0

15/02/22 Man United vs Brighton 2-0

04/04/21 Man United vs Brighton 2-1

Berita Tim dan Susunan Pemain Brighton vs Manchester United

Tak satu pun dari Jakub Moder (lutut), Tariq Lamptey (lutut), Jeremy Sarmiento (pergelangan kaki) atau Adam Lallana (paha) akan kembali untuk tuan rumah pada Kamis malam.

De Zerbi juga menegaskan bahwa dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu.

Striker remaja berbakat Evan Ferguson yang merawat masalah pergelangan kaki.

Kemenangan Brighton atas Wolves hampir merupakan sore yang sempurna, tetapi satu kekurangan kecil adalah Joel Veltman yang tertatih-tatih setelah 65 menit.