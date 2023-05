Ujian Praktik Akan Gunakan Sensor, Satpas Prototype Polresta Pangkalpinang Siap Berlakukan E-drive

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Satpas Prototype yang kini sedang dibangun Polresta Pangkalpinang, nantinya akan terdapat sensor saat ujian praktik melalui teknologi E-drive yang terhubung ke Korlantas Polri.

Hal ini pun diungkapkan Kasat Lantas Polresta Pangkalpinang, AKP Nannang Suwardi saat dikonfirmasi Bangkapos.com terkait progres pembangunan Satpas prototype.

"Nanti juga akan ada ujian pratik dengan sistem digital, lulus atau tidak bisa langsung dimonitor oleh Korlantas pusat. Jadi ada semacam sensor, misal motor akan ada sensor saat praktik di jalur zigzag atau yang lainnya. Jadi sistem ada E-drive, serta untuk ujian teorinya juga digital," ujar AKP Nannang Suwardi, Kamis (4/5/2023).

Selain teknologi E-drive nantinya Satpas prototype Polresta Pangkalpinang, juga akan menggunakan teknologi FIFO (First in First out) Integrated System yang semuanya berbasis digital.

"Satpas prototype ini jadi satpas percontohan jadi mulai dari pendaftaran, hingga semuanya teratur dan nanti akan ada barcode," ucapnya.

Lebih lanjut untuk Satpas prototype ini akan dibangun di lahan daerah Kecamatan Pangkalbalam yang nantinya berupa bangunan dua lantai dengan anggaran sekitar Rp 28 Miliar.

AKP Nannang Suwardi mengatakan untuk saat ini progres pembangunan Satpas prototype, masih dalam tahap proses lelang kontruksi.

"Untuk jadwal sampai saat ini masih dalam tahap upload dokumen penawaran, jadi masih dalam proses lah. Kalau target akhir November atau Desember sudah selesai pembangunan dari Satpas prototype," jelasnya.

Sementara itu dengan adanya Satpas prototype, AKP Nannang Suwardi berharap akan ada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Jadi nanti kita akan lihat situasi dan kondisi saat sudah jadi, mungkin ujian praktik apakah per hari atau gimana. Kalau memenuhi kriteria termasuk personel mencukupi ya maunya setiap hari ujian praktiknya, jadi menambah pelayanan kepada masyarakat," ungakapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)