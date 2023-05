Fakta-fakta Film Evil Dead Rise yang Sedang Tayang di Bioskop, Ketika Ibu Kerasukan Roh Jahat

BANGKAPOS.COM - Film horor Evil Dead Rise tengah menarik perhatian pengggemar film horor atau thriller. Tayang di bioskop sejak Jumat (5/5/2023), Evil Dead Rise menampilkan sejumlah artis ternama berakting sadis di sana. Berikut ini fakta-fakta menarik film besutan Lee Cronin ini.

1. Beda aktor utama

Bruce Campbell yang sebelumnya membintangi trilogi film Evil Dead, kali ini tidak terlibat dalam film ini.

Menurut kabar yang beredar, Bruce Campbell tidak ingin kembali memerankan karakter Ash William.

Akhirnya film ini menggandeng Alyssa Sutherland dan Lily Sullivan sebagai pemeran utamanya.

Buat yang belum tahu, ternyata film ini sempat akan dirilis secara digital pada tahun 2022 lalu melalui platform HBO.

Namun, pada bulan Agustus 2022 lalu film ini diputuskan untuk dirilis di bioskop mulai 21 April 2023 di Amerika.

Film ini mulai tayang di Indonesia mulai 5 Mei 2023 di bioskop.

2. Sutradara asal Irlandia

Sutradara dari film Evil Dead Rise ternyata berasal dari Irlandia yang bernama Lee Cronin.

Lee Cronin sempat mencuri perhatian netizen lewat kontribusinya di film The Hole in The Ground (2019).

Film ini menjadi film pertama Lee Cronin yang naskahnya ditulis oleh dirinya sendiri.

3. Bertabur bintang

Walaupun sang pemeran utama sebelumnya tidak ikut berperan, masih banyak aktor dan aktris yang membintangi film ini. Adapun Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davis, Nell Fisher, Mia Challis, dan masih banyak lagi.