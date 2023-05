Roma vs Inter di Liga Italia, Prediksi Skor, Head to Head dan Link Live Streaming Malam Ini

Para pemain AS Roma merayakan kemenangan atas Juventus dalam partai Liga Itlaia. AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia, prediksi skor, head to head dan link live streaming malam ini pukul 23.00 WIB.

BANGKAPOS.COM -- Inter Milan bertujuan untuk mempertahankan performa mereka dalam pertandingan melawan AS Roma di Liga Italia malam ini pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya Inter Milan sukses mencetak enam gol melawan Verona.

Inter telah memenangkan masing-masing dari empat pertandingan terakhir mereka untuk bangkit dari keterpurukan di Serie A dan mengamankan satu tempat di semifinal Liga Champions.

Sementara itu, tuan rumah mereka telah mengambil satu poin dari sembilan pertandingan terakhir yang tersedia untuk mengejar tempat di empat besar Italia.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming AS Roma vs Inter Milan.

Head to Head Roma vs Inter

Berikut head to head lima pertemuan terakhir AS Roma vs Inter Milan:

01-10-2022: Inter vs Roma 1-2

23-04-2022: Inter vs Roma 3-1

08-02-2022: Inter vs Roma 2-0

04-12-2021: Roma vs Inter 0-3

12-05-2021: Inter vs Roma 3-1

Berita Tim dan Susunan Pemain Roma vs Inter

Sementara Nemanja Matic kembali dari skorsing, daftar absen Roma dengan keras kepala menolak untuk dipersingkat, karena wasit Daniele Chiffi mengeluarkan Zeki Celik pada menit ke-96 saat bermain imbang melawan Monza, yang mengakibatkan larangan bagi bek sayap Turki itu.

Keputusan itu dikecam oleh Jose Mourinho, yang juga tidak akan diperkuat korban cedera baru-baru ini Marash Kumbulla cedera ACL, Andrea Belotti (tulang rusuk).

Kemudian Stephan El Shaarawy (pinggul), selain Chris Smalling , Georginio Wijnaldum dan mungkin Paulo Dybala.