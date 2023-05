Debut Konser di Jakarta, Ini Daftar Lagu Coldplay yang Populer Sepanjang Masa, Favoritmu yang Mana?

BANGKAPOS.COM - Penantian panjang berakhir juga, Coldplay akhirnya mengumumkan Jakarta menjadi bagian dari tour dunia bertajuk Music Of The Spheres World Tour mereka.

Coldplay dipastikan akan manggung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Rabu, 17 November 2023.

Band asal Inggris ini memiliki deretan panjang lagu-lagu populer sepanjang masa.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah 10 lagu Coldplay yang populer dan menjadi favorit banyak orang:

The Scientist

Yellow

Fix You

Shiver

Paradise

Viva La Vida

Clocks

In My Place

Warning Sign

Don’t Panic

Hymn for The Weekend

A Sky Full of Stars

My Universe

Sparks

Something Just Like This

Indonesia sendiri merupakan pendengar terbanyak Coldplay di Asia Tenggara.

Urutan pertama pendengar terbanyak Coldplay ialah di London dengan 1.528.735 pendengar. Lalu Mexico City dengan 1.446.999 pendengar, Sao Paulo 1.412.006 pendengar, dan Jakarta dengan 1.040.763 pendengar tiap bulannya.

Mengenal Coldplay

Mengusung genre pop-alternative, band asal London ini memang belum pernah sekalipun ke Indonesia.

Meski begitu, Coldplay begitu dinantikan oleh ribuan pasang mata di tanah air. Band yang digawangi oleh Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, dan Johnny Buckland ini adalah band yang tetap digandrungi oleh penikmat musik dari berbagai umur.

Mengusung konsep yang sangat unik, elemen antariksa dan sentuhan mythical serta permainan warna yang sangat memanjakan mata, tak heran jika konser Coldplay selalu ditunggu-tunggu penggemarnya.

Coldplay sendiri sedang menjalani tur kedelapan mereka, Music Of The Spheres Tour yang memilih Jakarta sebagai salah satu kota yang akan disinggahinya.

Coldplay menjadi terkenal dengan dirilisnya singel "Dont panic" pada tahun 2000 dan dilanjuti oleh album debut mereka yang dirilis pada tahun yang sama, Parachutes.

Album itu kemudianmasuk ke nominasi Mercury Prize. Album ke-2 mereka, A Rush of Blood to the Head (2002), memenangi beberapa penghargaan, termasuk Album of the Year dari NME.