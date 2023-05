Akademisi Nilai Komitmen Pemerintah Daerah Melalui Lintas Sektor Penting dalam Sektor Pariwisata

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pertumbuhan sektor pariwisata adalah salah satu indikator terpenuhinya Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan TPK tersebut dalam kategori hotel berbintang dan non bintang.

Tren perkembangan TPK hotel berbintang di Bangka Belitung sejak Januari 2023, secara regional Sumatera merupkan urutan terendah, yaitu sebesar 26,55 persen pada Februari 2023 mengalami peningkatan 2,53 persen sehingga menjadi 29,08 persen.

Namun jika disandingkan secara regional Sumatera masih berada pada urutan terendah kedua. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga Maret 2023 sebesar 31,12 persen, dan merupakan posisi terendah regional Sumatera.

Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Bangka Belitung (UBB) Devi Valeriani menilai pemerintah daerah melalui Dinas terkait memiliki peran serta untuk dapat memperkuat angka TPK menjadi lebih tinggi dan memperkuat sektor patiwisata Bangka Belitung.

Menurutnya, secara pertumbuhan data saat ini sektor pariwisata terlebih TPK mengalami peningkatan tiap bulannya, namun daerah lain di wilayah Sumatera peningkatan lebih tinggi.

Devi mengungkapkan, beberapa hal yang harus dicermati oleh para stakeholder diantaranya adalah komitmen pemerintah daerah melalui lintas sektor agar melakukan event atau MICE di Bangka Belitung, baik tingkat regional, nasional maupun internasional.

Agenda-agenda tersebut tentunya harus dilakukan dengan bekerjasama antar stakeholder dan support penuh dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, demikian juga halnya dengan Lembaga-lembaga vertikal.

"Mari bersama melakukan agenda-agenda tingkat regional , nasional dan internasional di Bangka Belitung, maka akan memberikan pengaruh terhadap Tingkat Penghunian Kamar (TPK)," ungkap Devi, Rabu (10/5/2023).

Selain agenda-agenda kedinasan, dia menuturkan para pelaku usaha pariwisata pun dapat melakukan even serupa, misalnya konser music, festival, parade seni dan event-event lainnya yang berbasis budaya, sejarah, sport ataupun edukasi berupa Film yang menjual potensi daerah.

Tak ketinggalan juga dia mengatakan, peran serta para travel agent juga berpengaruh, seperti menjual paket wisata long stay, tidak hanya paket 1 malam 2 hari atau 2 malam 3 hari, tapi jual paket yang 3 malam 4 hari.

"Tentunya perlu kreatifitas dan inovasi dari semua komponen jika menjual paket long stay, apa saja yang harus di jual, kesiapan destinasi, atraksi, akomodasi, amenitis semuanya harus terlayani dengan baik, dengan tetap memperhatikan konsep something to see, something to do, something to eat, dan something to buy sehingga wisatawan merasakan quality of experience ketika berkunjung ke Bangka Belitung dan bermaksud akan melakukan kunjungan kembali," ujarnya.

Dia menuturkan, supply dan demand produk-produk wisata harus benar-benar dikemas dengan baik, sehingga tingkat kunjungan wisatawan meningkat dan akan berimbas kepada meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK).

Hal tersebut juga akan berdampak kepada sektor lainnya, seperti transportasi, kuliner, restoran, produk-produk UMKM, oleh-oleh, souvenir dan industri ikutan lainnya.

"Peran serta pemerintah daerah dalam hal ini peran Dinas Pariwisata dengan dukungan lintas sektor, komitmen bersama, kolaborasi dan sinergitas, kita harus optimis meningkatkan pariwisata Bangka Belitung," ucapnya.

Tak hanya itu, di menyebut pihak swasta juga harus memberikan peran yaitu seperti memberikan promosi harga kamar, memanfaatkan platform digital dalam pemasaran secara online, sehingga jangkauan informasi tentang pariwisata Bangka Belitung lebih luas.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)