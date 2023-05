Hapalin Bestie! Ini Prediksi Lagu yang Bakal Dibawain Coldplay Saat Konser di GBK Jakarta 2023

Band Coldplay pemilik lagu Fix You

BANGKAPOS.COM - Coldplay telah resmi mengumumkan konsernya akan digelar juga di Jakarta dalam rangka Music of the Spheres Would Tour.

Band yang berdiri tahun 1996 ini akan beraksi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Rabu, 17 November 2023 mendatang.

Tingginya antusiasme penggemar pun semakin memeriahkan gelaran konser Coldplay untuk pertama kali ini.

Pertengahan November nanti, band asal Inggris ini tak hanya akan membawakan lagu-lagu dalam album Music of the Spheres saja.

Berikut ini prediksi lagu-lagu yang akan dinyanyikan Coldplay untuk pertama kalinya di negara Indonesia:

1. Music of the Spheres

2. Higher Power

3. Clocks

4. Fix You

5. Viva la Vida

6. Adventure of a Lifetime

7. The Scientist

8. Paradise

9. Human Heart