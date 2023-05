Masyarakat Babel Jangan Khawatir Tidak Mendapatkan Akses Internet, ICON Plus PLN Upgrade 100Gb

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PLN Icon Plus sebagai subholding Beyond kWh PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan PLN Bangka Belitung.

Penandatanganan PKS ini merupakan suatu bentuk sinergi antara PLN dan Icon Plus dimana dua-duanya memiliki visi dan misi yang sama yaitu Menjadi Pilihan Pelanggan Nomor 1 untuk Solusi Energi dan Penyedia Solusi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, serta memberikan layanan yang terbaik dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi yang turut hadir dalam penandatanganan mengatakan, Saat ini backbone bawah laut Sumatera-Bangka kepemilikan Icon Plus sudah upgrade dari 10Gb menjadi 100Gb melalui backbone kabel listrik yang dibangun oleh PLN sebelumnya yang menghubungkan kelistrikan pulau Sumatera dengan Pulau Bangka.

"Saat ini PLN group terus memperluas jaringannya, New PLN dan juga New PLN Icon Plus, dengan semangat baru memperluas dan memperbesar jaringan yang sebelumnya 10 Gb menjadi 100 Gb untuk memenuhi permintaan Internet di Provinsi Bangka Belitung yang semakin meningkat dan tinggi," jelas Ari.

Ari berharap melalui kerja sama ini Icon Plus dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga program PLN dalam mendukung program PLN serta meningkatkan layanan internet agar bisa dinikmati seluruh pelanggan PLN di Bangka Belitung.

"Semoga dengan MoU ini seluruh pelanggan PLN di Bangka Belitung dapat menikmati layanan PLN termasuk layanan internet yang saat ini semakin besar yang tersedia di Provinsi Bangka Belitung ini," kata Ari.

Sementara itu, General Manager PLN Babel Mohammad Munief Budiman menyambut baik kerja sama dengan PLN Icon Plus ini. Kerja sama ini kedepan akan bermanfaat bagi kedua pihak. Program yang digagas ini memberikan manfaat selain pelanggan melaksanakan proses program pelayanan PLN, juga akan mengetahui proses pelayanan internetnya Icon Plus.

"Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Indonesia Comnets Plus karena telah menginisiasi Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Bersama ini. Kami dari PLN UIW Babel menyambut baik ide ini mengingat memang ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari Pemasaran Bersama Produk Layanan, yaitu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan," kata Munief

