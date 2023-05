Perlunya Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner

Oleh: Herza, M.A. - Dosen Sosiologi Universitas Bangka Belitung

KITA selalu suka berpikir atau memaknai banyak hal dalam kerangka oposisi biner, semisal, peradaban Eropa lebih baik dari peradaban Asia, masyarakat kota pasti lebih maju dan banyak terdidik ketimbang masyarakat desa, laki-laki lebih diutamakan menjadi pemimpin ketimbang perempuan, ilmu pengetahuan lebih mulia ketimbang pengetahuan-pengetahuan yang berkembang di masyarakat lokal, modernitas lebih baik ketimbang ketradisionalan, dan ada banyak lagi pembedaan-pembedaan lainnya yang kita ciptakan secara oposisi biner.

Apa itu oposisi biner? Oposisi biner secara sederhana dapat diartikan sebagai pembedaan terhadap objek, sesuatu atau peristiwa tertentu yang diposisikan secara hierarkis. Artinya, pembedaan yang diberikan tersebut tidak setara- mengunggulkan suatu hal, objek, atau peristiwa, dan secara bersamaan merendahkan hal, objek, atau peristiwa lainnya.

Jacques Derrida, seorang pemikir (bisa disebut filsuf maupun sosiolog) kontemporer Prancis menganjurkan kita untuk mempersoalkan sekaligus membongkar oposisi biner yang selama ini eksis dalam pandangan banyak orang melalui apa yang ia sebut sebagai dekonstruksi. Ada beberapa alasan mengapa Derrida getol menyuarakan dekonstruksi terhadap oposisi biner.

Di antaranya, pertama, oposisi biner yang hakikatnya memberi keistimewaan pada satu hal dan mendudukkan hal lainnya dalam posisi subordinat, bagi Derrida selalu mendasarkan pada pemikiran pusat, yakni pemikiran-pemikiran yang dimenangkan oleh zaman dan sekelompok orang, yang kemudian didiseminasikan sebagai sebuah landasan, dasar atau sistem pemikiran yang valid dijadikan panduan oleh banyak orang. Pemikiran-pemikiran ini hegemonik, lintas geografis, dan bahkan lintas sejarah. Bentuk konkretnya bisa ideologi, gagasan dari tokoh-tokoh kuat, agama, aliran filsafat dan lain sebagainya (Ritzer, 2012; Sarup, 2003).

Sistem pemikiran pusat (biasa disebut juga logosentrisme) telah menunjukkan pengabaian kepada yang namanya pluralitas atau keberagaman, maka adalah kebodohan dan membawa diri pada kecelakaan jika masih terus meyakini makna-makna yang dihasilkannya (termasuk binary oppositions/oposisi biner yang didiseminasi selama ini). Oleh karena itu, bagi Derrida, kita harus mempersoalkan, membongkar, dan menyusun sendiri versi kita masing-masing terhadap makna-makna yang selama ini kita jadikan panduan. Secara sederhana, anjuran inilah yang disebut sebagai dekonstruksi.

Kedua, kalau jeli memperhatikan pemaknaan yang termuat dalam setiap oposisi biner yang hadir melalui teks atau bahasa, menurut Derrida, kita akan menemukan yang namanya paradoks (Haryatmoko, 2016, Sarup, 2003; Silinder, 2022). Maksud dari paradoks di sini, yakni dalam satu konsep pemaknaan selalu tersimpan ketidakkonsistenan, mengandung dua sisi yang saling kontradiktif, dan pemberian makna yang tak pernah bisa utuh. Contoh, ketika banyak orang yang lebih mengunggulkan Eropa dari sisi budaya dan peradaban ketimbang Asia, karena konon Eropa lebih baik dalam banyak hal ketimbang Asia. Sistem pendidikan lebih bagus, pembangunan lebih pesat, banyak ilmuwan berpengaruh yang dihasilkan Eropa, banyak negara di Eropa yang sangat aware dengan HAM, dan lain sebagainya.

Namun demikian, klaim tersebut bisa runtuh ketika kita mempertanyakan atau bahkan menunjukkan sisi lain dari Eropa, yakni bagaimana tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di beberapa negara Eropa, lalu banyak orang di Eropa justru kerap bermasalah dengan rasisme, belum lagi jika kita tarik ke sejarah bagaimana peristiwa penjajahan yang dipraktikkan banyak negara Eropa kepada penduduk di Asia dan Afrika, dan persoalan-persoalan lainnya. Dengan membongkar semua peristiwa-peristiwa itu, menurut penulis, oposisi biner yang menempatkan budaya dan peradaban Eropa lebih tinggi ketimbang Asia menjadi ketahuan sisi paradoksalnya, dan oleh karena itu adalah salah jika dianggap sebagai kebenaran mutlak.

Ketiga, dalam oposisi biner terdapat hierarkis yang kejam. Salah satu pengertian dalam oposisi biner itu mengendalikan yang lain, dan menduduki posisi yang lebih tinggi (Ritzer, 2012). Pembaca tak sulit membayangkan alasan ketiga ini, yakni cukup perhatikan dengan seksama uraian yang sudah penulis utarakan pada poin pertama dan kedua di atas.

Sebagai tambahan penjelasan, bukankah banyak perbedaan yang selama ini terstruktur secara oposisi biner yang sebenarnya bisa kita posisikan kedudukannya sebagai sesuatu yang setara. Misal, konsep kecantikan yang kerap direpresentasikan dengan sosok perempuan berkulit putih, hidung mancung, tubuh langsing dan tinggi, serta memiliki tingkat pendidikan formal yang tinggi. Di luar representasi ini maka sosok perempuan tidak bisa menempati kategori cantik.

Dalam hal ini pemaknaan kecantikan telah menciptakan hierarkis yang kejam pada kaum perempuan. Pemaknaan yang termuat dalam konsep kecantikan tersebut telah mengabaikan pluralitas warna kulit, dan tak memperhitungkan adanya kondisi-kondisi natural yang membuat banyak perempuan tidak bisa memiliki tubuh langsing dengan postur yang tinggi, berpendidikan formal yang tinggi, pun berhidung mancung. Lantas mereka yang bercirikan lain atau di luar dari konsep kecantikan tersebut akan menempati kedudukan lebih rendah, tersubordinasi, dan bahkan termarginalisasi. Akibat dari eksisnya pemaknaan oposisi biner seperti ini, bukan tidak mungkin turut menciptakan fenomena rasisme dan juga membuat banyak perempuan mengidap 'penyakit' insecure ketika bertemu dengan perempuan-perempuan yang memenuhi standar pemaknaan kecantikan yang telah mendarah daging tersebut.

Dekonstruksi dan tujuannya

Sebenarnya, melalui pemaparan di atas, gambaran mengenai dekonstruksi Derrida sudah disentil cukup sering. Namun, sebelum menutup tulisan ini, sepertinya penulis perlu memberi deskripsi yang lebih jelas terkait dekonstruksi dan sebenarnya apa tujuan dari dekonstruksi. Secara umum, dekonstruksi dapat kita artikan sebagai serangkaian strategi analisis kritis terhadap teks ataupun peristiwa yang bertujuan untuk membuka pengandaian-pengandaian yang sebelumnya tidak muncul atau dipertanyakan, serta membongkar kontradiksi-kontradiksi internal yang terdapat di dalam teks atau peristiwa tertentu (Faiz, 2022).

Teks dalam pemikiran Derrida sebenarnya tidak dibatasi pada tulisan atau bahasa verbal saja, namun mencakup segala hal yang bisa tercerap dalam pikiran dan kemudian diberi tafsir oleh kita sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Kata Derrida, "nothing outside the text" (Faiz, 2022).