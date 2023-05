Sejak Diresmikan Desember 2022 Lalu, Yonif 147/KGJ Laksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani Perdana

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Batalyon Infanteri (Yonif) 147/ Ksatria Garuda Jaya (KGJ) melaksanakan tes kesamaptaan jasmani periodik I Tahun Anggaran 2023 di Makoyonif 147/KGJ, Kecamatan Namang, Bangka Tengah.

Kegiatan yang dilakukan pada Rabu (10/5/2023) kemarin itu merupakan program yang harus dilaksanakan semua prajurit Yonif 147/KGJ sebagai tolak ukur kesiapan fisik prajurit dalam rangka menjalankan tugas pokok kedepannya.

Tes kesamaptaan jasmani ini merupakan pelaksanaan tes perdana satuan Yonif 147/KGJ sejak didirikan pada Desember 2022 atau sekitar 5 bulan yang lalu.

Adapun pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani tersebut meliputi tes kesegaran A yaitu melaksanakan lari dengan waktu 12 menit dan tes kesegaran B meliputi gerakan pull up, sit up, push up, durasi waktu 1 menit, serta shuttle run.

Selain itu, dilaksanakan juga tes ketangkasan berupa renang gaya dada jarak 50 meter.

Sebelum pelaksanaan tes, seluruh peserta melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan, dengan melakukan pengukuran tensi dan denyut nadi, untuk memastikan bahwa para peserta siap melakukan tes kesamaptaan serta menghindari terjadinya insiden pada saat pelaksanaan

Pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani tersebut diawasi langsung oleh tim jasmani Korem 045/Garuda Jaya yang dipimpin oleh Lettu Arm B. Simorangkir selaku Kajasrem 045/Garuda Jaya.

Dirinya menekankan kepada para peserta untuk melaksanakan kegiatan dengan maksimal namun tetap memperhatikan faktor keamanan.

Danyonif 147/KGJ, Mayor inf Yokki Firmansyah menyampaikan rasa bangga kepada para prajuritnya yang telah melaksanakan tes kesamaptaan jasmani dengan maksimal.

"Ini merupakan hasil dari pembinaan yang telah kita latih selama ini," kata Mayor inf Yokki, dalam rilis kepada Bangkapos.com, Kamis (11/5/2023).

Dia menyampaikan, meskipun merupakan satuan baru di jajaran TNI AD, Yonif 147/KGJ harus tetap maksimal dalam melaksanakan setiap kegiatan.

Oleh karena itu, hasil tes kesamaptaan jasmani ini menjadi tolak ukur pembinaan yang telah dilaksanakan.

"Ini juga sebagai evaluasi program pembinaan fisik prajurit Yonif 147/KGJ agar kedepan semakin meningkat dan siap untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan," ungkap Yokki.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra/Rilis)