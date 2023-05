Harga Timah Pekan Ini Stagnan di 26 Ribu USD, Pengamat Prediksi Transaksi Tetap Kompetitif di 2023

BANGKAPOS.COM - Harga timah dunia saat ini stagnan di posisi 26 ribu USD per MT. Harga ini bertahan sejak awal pekan, setelah pekan lalu sempat menembus harga 27 ribu USD.

Berdasarkan publikasi London Metal Exchange (LME), harga timah dunia perdagangan spot berada posisi 26.075 USD per MT pada perdagangan Kamis (11/5/2023).

Harga tersebut naik 65 USD per MT dibanding perdangangan hari sebelumnya yang berada pada harga 26.010 USD per MT.

Sementara itu harga timah dunia untuk perdagangan kontrak 3 bulan berada di posisi 25.850 USD per MT. Sedangkan untuk kontrak 15 bulan berada di posisi 25.215 USD per MT.

Harga timah masih menguat sepanjang tahun ini. Per perdagangan Rabu (10/5), harga timah berjangka berada di US$ 25.846 per ton atau naik 8,90 persen dalam sebulan.

Harga terendah timah secara year to date berada di US$ 21.315 yang dicapai pada 16 Maret 2023. Sedangkan harga tertinggi di US$ 27.826 per ton pada 18 April 2023.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo memprediksi, harga timah akan tetap kompetitif ke depannya. Hal tersebut didorong oleh kekhawatiran yang terus-menerus terkait ketatnya pasokan.

Produsen timah terbesar ketiga dunia, Myanmar mengumumkan akan menangguhkan semua aktivitas penambangan dan pemrosesan mulai Agustus 2023 untuk menghemat sumber daya yang tersisa. Hal ini menambah tekanan pada pabrik peleburan timah China yang telah berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada bijih timah Myanmar.

"Sementara Indonesia, negara pengekspor logam timah terbesar, sedang mempertimbangkan pelarangan ekspor untuk mendorong peningkatan kapasitas pengolahan hilir timah," tutur Sutopo saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (11/5).

Untuk tahun 2024, Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong melihat, permintaan terhadap logam industri akan kembali pulih. Hal ini sejalan dengan potensi aktivitas ekonomi yang lebih kuat sehingga mendorong permintaan.

Lukman mengestimasi, harga logam industri sangat berpotensi untuk naik tinggi pada tahun 2024. Dari berbagai jenis logam industri, ia menilai timah akan menjadi yang paling menarik karena mengalami penurunan pasokan.

"Rencana Myanmar menghentikan penambangan timah mulai Agustus 2023 akan semakin mengganggu pasokan. Selain itu, larangan ekspor timah Indonesia juga semakin dekat," kata Lukman.

Lukman memperkirakan, harga timah akan kembali naik ke level US$ 30.000 per ton di akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan. Sementara itu, Sutopo memprediksi timah akan diperdagangkan di US$ 24.696,32 per ton pada akhir kuartal II-2023 dan di US$ 22.172,16 dalam 12 bulan ke depan.