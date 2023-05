Viral Lolly Bongkar Kelakuan Nikita Mirzani, Pilih Bela Antonio Dedola Dibanding Sang Ibunda

BANGKAPOS.COM - Publik baru-baru ini tengah dihebohkan oleh curhatan putri Nikita Mirzani, Lolly. Ia membongkar kelakuan ibundannya yang di luar batas.

Lolly menumpahkan keresahannya lewat channel YouTube milik mantan suami Nikita Mirzani, Antonio Dedola.

Sebelumnya, Nikita dan Antonio juga saling menyerang satu sama lain di Instagram.

Bertajuk The Truth, Lolly mengungkap bahwa Antonio merupakan pria sekaligus ayah yang baik. Lolly bahkan merasa akrab dengan mantan ayah sambungnya itu.

"Percayalah guys dia itu pria yang baik. Dia adalah ayah yang baik. Aku bisa merasakan kedekatan aku dengan seorang ayah ya sama dia," ujar Lolly dikutip dari akun YouTube Antonio Dedola, Jumat (12/5/2023)

Lolly lantas tak ingin ikut campur dengan perkelahian ibunya dan Toni. Saat diminta menjelekkan Antonio Dedola, Lolly enggan.

"Beberapa waktu lalu juga ibuku nyuruh aku jelek-jelekin Antonio di social media dan aku harus chat mamanya untuk jelek-jelekin Antonio. Kayak aku shock, really?" katanya.

Lolly juga mengaku pernah dipukul Nikita Mirzani. Dari kejadian itu, ia pun makin takut dengan ibundanya.

"Mamaku tipe orang yang keras kepala, jadi aku juga nggak bisa ngomong ke dia. Dan memang aku takut ngomong apa pun ke dia kayak nggak tahu aku nggak dekat saja sama dia, karena aku takut dipukul, karena memang aku dipukul sama mama aku. Aku dipukul karena nakal," ujarnya.

Di balik curhatan itu, Lolly mengaku pernah berbuat salah ke Nikita Mirzani. Ia juga menyimpan sebuah pesan mendalam ke ibundanya.

"Ada juga di saat aku nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dia kunciin aku di kamar. Gegara dia tahu aku ketemu pacar aku dan dia tahu, dia kunciin aku di kamar, aku kayak apa yang salah, kayak aku cuma ketemu pacar aku. Aku juga pengin ketemu pacar aku, aku pengin hidup yang kayak kita hubungan biasa saja," tuturnya.

Jika tidak mengikuti perkataan sang ibu, Lolly mengaku akan mendapat hukuman dari Nikita Mirzani hingga diancam tak dibiayi sekolahnya

"Dia kayak selalu why are you not helping your mother dan if you not listening to me i dont wanna pay your school," pungkasnya.

"Tapi sejauh ini aku selalu kontakan dengan Toni setelah ia berpisah dengan ibuku karena dia kayak my father yang selalu be there for me, dia yang ngurusin hidup aku semua dan adik adik aku," sambungnya.