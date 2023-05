Golden Years, Golden Deals untuk Sehat bersama Prodia

BANGKAPOS.COM - Pernahkah Anda membayangkan kontribusi yang akan Anda berikan ketika memasuki usia 50 tahun?

Tentunya bukan hal yang mudah untuk tetap bertahan menghadapi berbagai perubahan dan selalu berinovasi.

Hal itu yang dibuktikan Prodia sebagai salah satu laboratorium klinik di Indonesia yang terus peka terhadap perkembangan industri kesehatan untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia dan sebagai pelopor pengembangan ilmu kesehatan.

Sebagai pelopor pengembangan ilmu kedokteran dan penelitian, Prodia telah memfasilitasi 4.357 penelitian sejak tahun 1991.

Bahkan di sisi riset mengenai tes kesehatan, Prodia telah berpartisipasi aktif dalam 551 penelitian.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan inilah yang akhirnya dapat menjawab berbagai urgensi tes kesehatan di masyarakat.

Dalam rangka ulang tahun ke-50, Prodia ingin mengajak lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari upaya yang telah dihasilkan selama 50 tahun berkarya dengan menghadirkan berbagai penawaran tes kesehatan komprehensif dengan cakupan lebih dari 50 jenis tes.

Mengusung tema “Personal and Precise Partner for Your Health”, Prodia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi pada kebutuhan layanan kesehatan presisi untuk masyarakat Indonesia.

Selama bulan Mei 2023, Prodia menawarkan beragam paket check-up yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui Promo Special Anniversary. Diantaranya:

1. Paket Healthy with Prodia* berupa Harga Spesial Rp 500.000,- untuk 50.000 pelanggan pertama Prodia di bulan Mei 2023.

2. Paket Golden dengan Harga Spesial Rp 10.000.000,- yang terdiri lebih dari 50 jenis pemeriksaan

3. Paket More dengan Harga Spesial Rp 7.500.000,- yang terdiri dari 50 jenis pemeriksaan

4. Paket Merrier dengan Harga Spesial Rp 5.000.000,- yang terdiri lebih dari 40 jenis pemeriksaan

5. Hemat mulai dari 20 persen* untuk vaksinasi di Prodia

6. Hemat 20 persen * untuk semua pemeriksaan yang dikerjakan sendiri di Prodia.

Selain itu beragam promo special lainnya, seperti halnya harga khusus untuk semua pemeriksaan Prodia Genomics, harga khusus vitamin booster dan harga khusus paket tiroid

Klik untuk informasi lebih lengkap (https:// prodia.co.id/id/kegiatan-detail/promo-spesial-anniversary)

Berbagai pilihan paket disediakan sebagai bentuk fleksibilitas dan personalisasi bagi setiap pelanggan Prodia. Pelanggan dapat melakukan pengambilan sampel darah yang dapat dilakukan di mana saja melalui fitur Home Service melalui aplikasi U by Prodia atau hubungi Kontak Prodia melalui layanan WhatsApp 0855 1500 830 atau call center 1500 830 (syarat dan ketentuan berlaku). (*/advertorial)