Sungailiat Kembali Gelar Sport Tourism Triathlon

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu mendampingi Mentari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI Sandiaga Salahudin Uno membuka secara resmi Sungailiat Triathlon (Lomba renang, balap sepeda, dan lari) 2023 di kawasan objek wisata Tanjung Pesona Beach and Resort, Sabtu (13/05/2023) pukul 06.00 WIB.

Event Sport Tourism Triathlon di tahun 2023, kali ini tertajuk "Reunion And Welcome New Participants" melombakan tiga kategori meliputi Sprint Open Distance dan Sprint Local Distance dengan jarak renang 750m, sepeda 20km, dan lari sejauh 5km. Standart Distance dengan jarak renang 1,5km, sepeda 40km dan lari 10km serta, Long Distance dengan jarak renang 1,9km, sepeda 90km, lari 20km.

Sedangkan kategori umur, meliputi usia 20 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun serta usia di atas 50 tahun.

"Kami ucapkan terima kasih atas peserta. Thank you so much for supporting tourism, for Bangka Belitung. Have a nice race. Dengan mengucapkan Bismilahirohmanirohim, saya nyatakan Sungailiat Triathlon 2023 dibuka," ungkap Sandiaga Uno kepada para peserta yang tidak hanya berasal dari lokal Indonesia tetapi juga mancanegara.

Dimulai dari kategori Long Listance dengan jarak renang 1,9km, bendera start diangkat oleh Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda.

Dilanjutkan Sandiaga Uno yang mengangkat bendera start untuk kategori Standart Distance dengan jarak renang 1,5km, dan Bupati Bangka Mulkan mengangkatkan bendera start untuk kategori Sprint Local Distance dengan jarak renang 750m, tampak diantaranya Sandiaga Uno turut menjadi peserta kategori ini.

Sport Turism Berdampak Luas

Didampingi sang Istri Maya Suganda Pasaribu, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda pada kesempatan ini mengatakan, event seperti ini sangat menggeliatkan pariwisata melalui ajang olahraga.

"Kita bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.

Dirinya berharap, ajang seperti ini dapat dilakukan pula oleh kabupaten/kota lain di Bangka Belitung karena dampaknya yang luas.

"Mudah-mudahan ini tidak hanya di Kabupaten Bangka, tetapi juga kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga ini akan berdampak sangat luas untuk mempromosikan pariwisata yang ada di provinsi ini," ungkap Suganda.

Hadir mendampingi Pj Gubernur Bangka Belitung, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Bangka Belitung, Widya Kemala Sari, menjelaskan bahwa event ini murni diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masuk dalam Rencana Event Nasional (REN) Kementerian Parekraf RI.

Hingga disetujui dan terlaksana tahun 2023, event ini dikatakannya sempat tertunda hingga 2 tahun dikarenakan Covid-19.

"Sudah lama kita tidak melihat bule-bule berkunjung setelah Covid-19. Kita harapkan setelah event-event seperti ini, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat," ungkapnya.