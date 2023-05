Esensi Sebuah Literasi

Oleh: Syahrezy Fajar - Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Tengah

BUKU adalah jendela dunia. Begitu peribahasa populer yang menggambarkan bahwa eksistensi manusia terkadang dinilai dari seberapa banyak buku yang dibaca. Informasi yang didapat dari buku inilah yang kemudian diartikan sebagai literasi.

Sejak ditemukannya kertas papirus sekitar 2.400 SM, membaca dan buku memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Begitu pula literasi yang selalu dikaitkan dengan membaca dan buku. Sebab berpikir demikian, Cicero seorang orator dan juga filsuf pada abad ke-43 SM pernah mencetuskan sebuah gagasan "a room without books is like a body without a soul (ruangan tanpa buku ibarat tubuh tanpa jiwa)".

Tidak bisa dimungkiri bahwa literasi tidak dapat dipisahkan dari "membaca" dan "buku". Alasan mengapa membaca dan buku selalu terkait dengan literasi karena adanya bentuk fisik yang tampak secara nyata untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, yang perlu digarisbawahi, pemaknaan literasi tidaklah sesempit demikian.

Literasi sejatinya adalah pengetahuan. Pengetahuan tidak melulu harus didapatkan melalui membaca dan buku, melainkan dapat diperoleh melalui pengalaman seseorang, hasil pengamatan terhadap suatu hal, bahkan bincang santai di warung kopi pun bisa memperoleh pengetahuan. Belum lagi, di era keberlimpahan informasi seperti sekarang di mana informasi sangat berlimpah dan mudah didapatkan hanya dengan mengakses internet. Hal ini menjadi pertanda bahwa pengetahuan manusia tidak terbatas dan tidak akan pernah habis untuk dipelajari.

Sepintas memang benar bahwa literasi identik dengan membaca dan menjadi sebuah keniscayaan. Adapun buku merupakan sarana fisik yang dijadikan indikator pelabelan literasi. Lantas, pertanyaannya bagaimana dengan masyarakat yang tidak membaca buku? Apakah kemudian mereka dianggap sebagai golongan tidak literat? Apakah mereka harus bertanggung jawab atas rendahnya tingkat literasi Indonesia berdasarkan hasil survei internasional? Bahkan, apakah mereka layak dianggap dan dimarginalkan sebagai masyarakat yang tidak berpengetahuan?

Klaim tersebut tentu tidak dapat sepenuhnya dibenarkan sebab telah mengalami pendegradasian makna jika hanya dikaitkan dengan membaca dan buku. Dalam pandangan penulis, esensi literasi adalah rasa ingin tahu dan belajar. Bagaimana seseorang memiliki rasa haus akan pengetahuan dan belajar untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut. Di samping itu, memaksimalkan daya berpikir dalam menghadapi manipulasi informasi (hoaks) perlu dikedepankan agar pengetahuan yang diterima jelas keabsahannya.

Rasa ingin tahu menjadi hasrat alami manusia dan menjadi garda terdepan untuk mendapatkan pengetahuan dan membangun peradaban. Sementara itu, aktivitas belajar dikembangkan beriringan dengan pengetahuan yang didapatkan.

Di masa lampau, pengetahuan manusia dan proses belajar dikembangkan melalui budaya bercerita yang ditopang oleh ingatan hingga pada akhirnya manusia mulai menggunakan aksara untuk membantu proses penyimpanan informasi. Semua pengetahuan tersebut mulanya ditulis ke permukaan batu, pohon, hingga dicetak melalui kertas yang merupakan bahan utama pembuatan buku. Oleh karenanya, muncul sebuah asumsi jika ingin mendapatkan pengetahuan, maka seseorang harus membaca dan membeli buku yang kemudian hal ini menjadi pembenaran bagi mayoritas orang.

Seperti yang disampaikan penulis di awal, bahwa esensi literasi adalah bagaimana seseorang memiliki rasa ingin tahu akan pengetahuan dan belajar untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut. Literasi seyogianya jangan diukur hanya dari minat baca, jumlah buku yang dibaca, jumlah buku yang dicetak dan jumlah penjualan buku setiap tahunnya, melainkan pengetahuan yang dimiliki seseorang, baik secara lisan, tulisan, maupun digital.

Apalagi saat ini orang-orang sudah mulai beralih ke peradaban digital di mana setiap orang dapat dengan mudah membagikan dan mendapatkan pengetahuan dan informasi lewat dunia digital seperti media sosial, YouTube, website, portal, dan sebagainya. Jadi, ini makin mempertegas bahwa literasi bukan hanya membaca dan buku. Disamping itu, literasi juga mencakup kemampuan seseorang menggunakan akal pikirannya dalam mencerna informasi sehingga pengetahuan yang diterima atau diberikan dapat terverifikasi kebenarannya.

Tulisan ini pada dasarnya bukan untuk mendiskreditkan orang-orang yang suka membaca buku. Penulis hanya ingin membuka mata dan telinga kita semua bahwa esensi literasi bukan sekadar "membaca" dan "buku" dalam arti sempit, melainkan pengetahuan dan proses belajar yang bisa diperoleh dengan berbagai cara, yaitu secara lisan, tulisan (cetak), dan digital. (*)