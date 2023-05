IMI Babel Akan Gelar Grasstrack Next Gear Max Speed Series, Ini Jadwal dan Lokasinya

Ketua Pengprov IMI Babel, Adhi Saphio berfoto bersama para promotor dan sponsor usai konfrensi pers event Next Gear Max Speed Series pada Senin (15/5/2023) malam.

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bangka Belitung akan menggelar event Grasstrack bertajuk Next Gear Max Speed Series 2023.

Ketua Pengprov IMI Babel, Adhi Saphio mengatakan event otomatif saat ini menjadi kegiatan yang sangat diminati oleh masyarakat baik peserta maupun penonton.

Dengan menggandeng promotor dan sponsorship ternama, IMI menyiapkan hadiah utama satu unit mobil.

Berdasarkan jadwal, event akan dilaksanakan lima putaran yaitu putaran 1 tanggal 3-4 Juni di Belitung, putaran 2 tanggal 2-3 September di Belitung, putaran 3 tanggal 16-17 September, putaran 4 tanggal 14-15 Oktober di Bangka dan putaran terakhir 2-3 Desember di Bangka.

" Bangka Belitung merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu event Next Gear Max Speed Series ini akan berlangsung di Pulau Bangka dan Belitung," ujar Ketua Pengprov IMI Babel Adhi Saphio saat menggelar konfrensi pers di Hotel Grand Hatika pada Senin (15/5/2023) malam.

Menurutnya dalam satu event otomatif juga turut berdampak bagi pergerakan ekonomi khususnya ekonomi kreatif.

Misalnya, ketika event berlangsung secara otomatis melibatkan bengkel-bengkel untuk keperluan modifikasi, pembuatan rangka dan lainnya.

Tak hanya itu, tinggi minat penonton juga mampu menghidupi pelaku UMKM yang berjualan di lokasi acara.

"Harapan kami event ini dapat menjadi sport tourisme untuk mendongkrak perekomian masyarakat dan membantu pemerintah mempromosikan pariwisata di daerah kita," katanya.

Selain event Next Gear Max Speed Series, Pengprov IMI Babel juga sudah menyusun kegiatan lainnya.

Hasil rakerprov Februari lalu sudah dibahas 28 kegiatan olahraga balap mobil dan motor di Bangka Belitung dengan konsep on road dan off the road.

Adhi juga menginginkan setiap kegitan IMI Babel selaras dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

"Karena kami ingin atlet di Babel khususnya olahraga balap motor memiliki daya saing tingkat nasional. Tidak hanya atlet tapi semua pihak terlibat seperti mekanik, kru dan lainnya," kata Adhi.

Sementara Koordinator Next Gear Max Speed Series Andriansyah mengatakan hadiah utama diperuntukan bagi kelas pro open.