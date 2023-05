Realisasi Investasi Babel Triwulan I Baru Capai Rp1,66 Triliun, DPMPTSP Optimis Bisa Capai Target

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memiliki target realisiasi investasi sebesar Rp21,26 Triliun pada 2023 ini.

Angka ini meningkat hingga tiga kali, sebab tahun 2022, target investasi hanya Rp6,76 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Darlan mengungkapkan realisasi investasi pada triwulan I sebesar Rp1,66 triliun.

Dengan rincian capaian penanaman modal asing (PMA)) Rp228 miliar atau 109 proyek dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp1,43 triliun atau 823 proyek usaha.

"Realisasi ini agak turun dari triwulan I tahun 2022, Rp1,8 triliun. Ada korelasi dengan laju pertumbuhan Bangka Belitung. Menurunnya karena pertama melemahnya komoditi ekspor seperti timah, harga sawit turun dan kedua perusahaan itu belum jalan di awal tahun ini," ujar Darlan, Selasa (16/5/2023).

Kedati begitu, Pemprov optimis tetap akan bisa meningkatkan investasi dan mencapai target investasi di Bangka Belitung.

"Optimis tetap, kita terus mendorong dengan promosi yang gencar di medsos dan web kita, yang lebih mendukung itu ada proyek jalan tol, pelabuhan, itu banyak menyerap investasi," katanya.

"Dominan yang paling banyak tetap perkebunan dan pertanian, hampir merata seluruh wilayah, kalau timah tergantung harga, kalau meningkat maka banyak orang investasi," katanya.

Dia membeberkan ada beberapa sektor yang dominan mendorong investasi di Bangka Belitung.

Tiga sektor Dominan PMA

- Tanaman Pangan dan Perkebunan (32 persen, Rp 73,8 M)

- Industri Makanan (30%, Rp 68,2 M)

- Listrik,Gas, dan Air (24%, Rp 54,8 M)

Tiga Sektor Dominan PMDN

- Industri Makanan (22%, Rp 310,7 M)

- Pertambangan (21%, Rp 303,1 M)

- Hotel dan Restoran (14%, Rp 197,4 M)

Tiga Sektor Dominan PMA+PMDN

- Industri Makanan (23%, Rp 379 M)

- Pertambangan (18%, Rp 303 M)

- Tanaman Pangan dan Perkebunan (12%, Rp 199 M)

Tiga Negara Dominan Investasi Triwulan I 2023

- Singapura, 5.083,5 (US$ Ribu)

- Malaysia, 4.496,8 (US$ Ribu)

- Hongkong, 3.705,2 (US$ Ribu)

Investasi Geliatkan Pertumbuhan Ekonomi