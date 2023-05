Semarak Pemilihan Hijab Next Top Model Babel 2023 

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Keseruan event Wardah dan berkolaborasi bersama rumah pelangi, ada lomba Hijab Next Top Model ini memperlihatkan generasi muda di Babel sangat lah berpotensi

Karena bukan hanya mengandalkan kecantikan saja tetapi Brain dan Behavior

Event ini bertujuan membentuk komunitas hijab bangka belitung kedepannya akan lebih berperan aktif memperdalam bakat dan minat yang dimiliki serta aktif di berbagai bidang diantaranya bidang sosial , pendidikan , agama dan entertainment

Wardah Beauty Bangka selaku sponsor sangat lah mengapresiasi sekali.

Di event ini Wardah membuka booth buat peserta dan penonton untuk bisa trial make up , atau melihat langsung product product terbaru dari wardah seperti colorfit quad eye pallete , colorfit highlight and contour pallete dan product" wardah lainnya yang pastinya bisa dipakai oleh remaja sampai dewasa dan juga Wardah mengadakan promo diskon up to 25 persen .

Dan tak lupa juga di booth Wardah pastinya free konsultasi yaa bisa konsultasi tentang make up ataupun skincare

"Event tahun ini diikuti oleh dari seluruh kabupaten yang ada dibabel" ujar salah satu dari panitia event