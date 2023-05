Sinopsis Film XO, Kitty Tayang 18 Mei 2023 di Netflix, Spin Off Film All The Boys, Nih!,Film XO, Kitty adalah film garapan dari sutradara Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky, dan Katina Medina Mora

BANGKAPOS.COM- Sedang mencari drama comedy-romance terbaru di Netflix? Film XO, Kitty siap menghiburmu.

Film Xo, Kitty adalah film garapan dari sutradara Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky, dan Katina Medina Mora.

Jika kamu sudah pernah membaca novel To All The Boys I've Loved Before kamu tak akan asing lagi dengan sosok Kitty, adik dari Lara Jean.

Menjandi spin off To All The Boys film ini akan mengembangkan karakter utama seorang Kitty dan kisah romansanya bersama pria Korea.

Ditulis oleh Jenny Han, film ini dibintangi oleh Anna Cathcart, Choi Min Young, dan Anthony Keyvan. Serial ini merupakan garapan dari sutradara Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky, dan Katina Medina Mora.

XO, Kitty akan tayang di Netflix mulai 18 Mei 2023 dengan total 10 episode

Sebelum menyaksikan filmnya, yuk simak sinopsis XO, Kitty.

Sinopsis XO, Kitty

XO Kitty berkisah tentang perjalanan cinta Kitty Song (Anna Cathcart) dengan seorang pemuda asal Korea Selatan.

Kitty Song adalah adik dari Lara Jean (Lana Condor) di film To All The Boys. Ia baru saja pindah dari Portland, Amerika Serikat ke Seoul, Korea Selatan untuk bisa melanjutkan sekolah di sekolah yang sama dengan Ibunya dulu.

Berkat kepindahan ke Korea Selatan, Kitty Song akhirnya bisa bertemu kembali dengan kekasih jarak jauhnya dan teman-teman baru.

Ia mengira bahwa dirinya sudah paham dengan semua hal yang berhubungan dengan cinta. Namun, pemikiran tersebut dipatahkan ketika ia kembali bertemu dengan kekasihnya, yaitu Dae (Choi Min Young).

Dae adalah kekasih Kitty Song yang berusia 17 tahun dengan karakter laki-laki yang imut dan pintar. Kitty Song akhirnya menyadari bahwa cinta tidak sesederhana yang ia pikirkan sebelumnya.

Penasaran dengan kisah cinta Kitty Song dengan Dae yang baru bertemu setelah LDR? Serial spin off ini dapat Anda saksikan di Netflix mulai 18 Mei 2023 mendatang.

Daftar pemain XO, Kitty

Anna Cathcart

Kitty

Choi Min Young

Dae

Sang Heon Lee

Min Ho

Peter Thurnwald

Alex

Anthony Keyvan

Quincy

Yunjin Kim

Principal Jina Lim

Gia Kim

Yuri

Michael K. Lee

Professor Lee

Regan Aliyah

Juliana

Jocelyn Shelfo

Madison Miller

