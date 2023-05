Wakili Bangka Belitung, Empat Siswa Masuk Grand Final Kompetisi Robotik Tingkat Nasional

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mewakili Provinsi Bangka Belitung, empat siswa sekolah Tahfizh Plus MI Khoiru Ummah Pangkalpinang berhasil menembus grand final kompetisi teknologi robotik tingkat nasional.

Melalui bimbingan langsung dari Dosen Polman Negeri Bangka Belitung untuk pembelajaran robotik, empat siswa yang terbagi menjadi dua tim itu dinyatakan lolos dan berhak masuk final Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KoSSMI) Tahun 2023.

Mereka adalah Muhammad Faqihuddin Nabil Alghazi dan Daffa Ibnu Hafidz Mochammad dengan karya robot pengangkut sampah, kemudian ada Mochammad Azzam Alfaqih bersama bersama Naufal Ahza Mukhtarullah membuat robot pengambil sampah.

Muhammad Faqihuddin Nabil Alghazi dan Daffa Ibnu Hafidz Mochammad dengan karya robot pengangkut sampah.

Kepala MI Khoiru Ummah Pangkalpinang Rokayah menyampaikan, dua tim robotik itu akan menjalani tahapan final yang berlangsung di Universitas Indonesia (UI) Depok, mulai 18-21 Mei 2023.

"Alhamdulillah dua tim yang kami ajukan, berhasil masuk pada 19 finalis nasional. Insyaallah, besok (Rabu, 17/5/2023) akan berangkat, jadi mohon doa dari semuanya," ucap Rokayah kepada Bangkapos.com, Selasa (16/5/2023).

Pada kompetisi yang diselenggarakan oleh Abak Academy Artificial Intelligence Centre Indonesia bekerja sama dengan FMIPA Universitas Indonesia dan Surya Institute for the Promotion of Science (SIPS) ini, seleksi awal melalui pengiriman video bagaimana proses mereka membuat robot.

"Dalam video sekitar 5 menit itu, ditunjukkan bagaimana proses pembuatannya. Jadi mereka juga harus paham alat-alatnya, kemudian memahami tiap komponen dari robot itu sendiri," tandasnya.

Selanjutnya, pada kejuaraan final nanti dua tim itu akan diberikan lokakarya oleh tim penilai, sebelum nanti harus melakukan pengembangan dari apa yang telah diberikan.

"Di lomba nanti, tidak ada yang namanya kami turun tangan lagi. Setelah mereka diajarkan pada sebuh workshop, mereka harus berfikir apa yang harus mereka lakukan," ujar Rokayah.

Rokayah juga menjelaskan jika dikirimnya dua tim robotik itu merupakan penerapan dari kurikulum berbasis aqidah Islam yang mengedepankan hafalan Alquran, kemudian juga memfasilitasi pembelajaran sains dan teknologi.

"Mereka ini masih rata-rata masih umur 9 tahun, Alhamdulillah mereka juga minimal hafal dua juz di Al Quran. Selain itu kami juga menanamkan cakap dalam sains dan teknologi, sebagai ilmu untuk kehidupan," paparnya.

Akan tetapi sebagai guru, ia juga menekankan tidak menargetkan hasil apapun dari gelaran yang akan diikuti murid-muridnya besok.

"Karena bagi kami hasil itu urusan nanti saja ya, tapi mereka bisa mengembangkan diri itu yang paling penting. Karena bagaimana nanti bisa menyampaikan itu sudah luar biasa bagi saya," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)