Daftar Pemain Film XO Kitty Tayang Besok di Netflix, Dibintangi Anna Cathcart dan Choi Min Young

BANGKAPOS.COM- Filmdrama comedy-romance terbaru di Netflix hadir, berjudul XO Kitty.

Film XO Kitty adalah film garapan dari sutradara Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky, dan Katina Medina Mora.

Jika kamu sudah pernah membaca novel To All The Boys I've Loved Before kamu tak akan asing lagi dengan sosok Kitty, adik dari Lara Jean.

Menjandi spin off To All The Boys film ini akan mengembangkan karakter utama seorang Kitty dan kisah romansanya bersama pria Korea.

Ditulis oleh Jenny Han, film ini dibintangi oleh Anna Cathcart, Choi Min Young, dan Anthony Keyvan.

Berikut daftar para pemainnya.

Anna Cathcart

Kitty

Choi Min Young

Dae

Sang Heon Lee

Min Ho

Peter Thurnwald

Alex

Anthony Keyvan

Quincy

Yunjin Kim

Principal Jina Lim

Gia Kim

Yuri

Michael K. Lee

Professor Lee