Harga Ayam Naik, Pedagang di Pangkalpinang Akui Pembeli Sepi dan Penjualan Turun Drastis 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Harga ayam potong broiler di pasar Pangkalpinang mengalami kenaikan.

Pantauan Bangkapos.com, harga jual daging ayam ini menyentuh Rp35.000 per kilo untuk ayam bulet dan Rp40.000 per kilo untuk ayam bersih.

Harga ayam ini naik Rp5.000 per kilo dari sebelumnya hanya berkisar Rp30 ribu per kilo untuk ayam bulet dan Rp35.000 per kilo untuk ayam bersih.

"Harga ayam sekarang naik dan sudah terjadi kurang lebih satu minggu terakhir, karena sebelumnya harga ayam ini hanya Rp35.000 untuk yang bulat sekarang Rp40.000. Naiknya ini karena imbas dari harga ayam di Belitung," ungkap Halima pedagang di Pasar Induk Pembangunan Pangkalpinang, Rabu (17/5/2023).

Dia menuturkan, daya beli masyarakat akan ayam saat ini menurun drastis, dimana dalam satu hari kurang lebih 30 ekor ayam yang terjual.

"Pembeli sepi sekarang, pokoknya drastis menurun. Kita juga buka sampai sore, biasanya siang uda tutup," ucapnya.

Diakuinya, sejak lebaran Idulfitri hingga saat ini penjualan ayam tidak stabil, bahkan menurun dari sebelumnya.

Senada diakui pedagang ayam di Pasar Pagi, Toni menyebutkan jika harga ayam sejak lebaran tidak stabil.

Dia juga menyebut, pembeli daging ayam ini juga mengalami penurunan.

"Ayam ini harganya naik turun, kemarin sempat turun setelah lebaran dan ini naik kembali, dari Rp35.000 jadi Rp40.000, penjualan pun ikut berimbas turun. Semoga harga ayam ini bisa stabil, jadi kita yang jual juga mudah," ungkap Toni.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)