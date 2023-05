Prediksi Skor Leverkusen vs Roma, Head to Head dan Link Live Streaming di Liga Eropa

Florian Wirtz mencetak gol dalam laga Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen. Prediksi skor Bayer Leverkusen vs AS Roma, head to head dan link live streaming di Liga Eropa.

BANGKAPOS.COM -- Mengambil keunggulan tipis mereka ke Jerman, Roma mencari tempat di final Liga Eropa ketika mereka mengunjungi Bayer Leverkusen.

Pertadingan antara Bayer Leverkusen vs AS Roma pada hari Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari pukul 02.00 WIB dalam lanjutan leg kedua semifinal.

Pemenang Liga Konferensi Eropa tahun lalu menang 1-0 di ibu kota Italia pekan lalu.

Tetapi tuan rumah mereka masih memiliki harapan untuk mengamankan tempat di puncak kompetisi, di mana Juventus atau Sevilla akan menunggu.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming Bayer Leverkusen vs AS Roma.

Head to Head Leverkusen vs Roma

Berikut head to head lima pertemuan terakhir Bayer Leverkusen vs AS Roma:

12-05-23 AS Roma vs Bayer Leverkusen 1-0

05-11-15 AS Roma vs Bayer Leverkusen 3-2

21-10-15 Bayer Leverkusen vs AS Roma 4-4

04-11-04 AS Roma vs Bayer Leverkusen 1-1

20-10-04 Bayer Leverkusen vs AS Roma 3-1.

Berita Tim dan Susunan Pemain Leverkusen vs Roma

Setelah tidak tampil dalam lineup Leverkusen pada akhir pekan, baik Odilon Kossounou dan Robert Andrich yang ditarik karena cedera di Roma - tetap diragukan untuk Xabi Alonso jelang leg kedua Kamis.

Jika mereka tidak dapat kembali, Kerem Demirbay dan Mitchel Bakker kemungkinan besar akan mempertahankan tempat masing-masing dengan yang terakhir beroperasi di sayap kiri dan Jeremie Frimpong berpatroli di kanan.

Masih ada persaingan yang kuat untuk mendapatkan tempat di lini serang, dan setelah Sardar Azmoun menjadi starter dan pemain bintang Florian Wirtz diistirahatkan pada hari Minggu.