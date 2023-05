Film The Little Mermaid Tayang 26 Mei 2024, Ini Sinopsis, Durasi, dan Daftar Pemainnya

Sinopsis dan Daftar Pemain The Little Mermaid, Bakal Tayang 26 Mei 2023 di Bioskop

BANGKAPOS.COM - The Little Mermaid akan segera tayang di bioskop. Film Disney yang satu ini dijadwalkan segera tayang pada 26 Mei 2023.

Film yang diproduseri oleh John DeLuca, Rob Marshall, Lin-Manuel Miranda, dan Marc Plat ini bergenre fantasi petualangan ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures.

The Little Mermaid merupakan karya dari sutradara Rob Marshall yang sebelumnya menggarap film Mary Poppins Return (2018) dan Into The Woods (2014).

Adapun aktor dan aktris yang membintangi film ini adalah Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, dan masih banyak lagi.

Halle Bailey sebelumnya sudah pernah membintangi beberapa serial TV seperti Grown-ish (2018), Austin & Ally (2013), dan House of Payne (2007).

Aktor Jonah Hauer-King juga sudah sering membintangi beberapa serial TV seperti World on Fire (2019), Little Women (2017), dan Howards End (2017).

Versi life action dari The Little Mermaid juga mengangkat cerita tentang Ariel anak bungsu dari Raja Triton.

Ariel diceritakan akan jatuh cinta dan terpesona dengan Pangeran Eric yang berasal dari daratan.

Keduanya bertemu ketika Ariel berhasil menyelamatkan Eric yang tenggelam karena kapalnya karam.

Ariel pun dibutakan oleh cintanya dan memutuskan untuk menemui Eric di daratan.

Sayangnya rasa cinta Ariel ini membawa konflik antara dirinya dengan sang ayah yang berada di bawah cengkraman penyihir laut.

Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? akankah Ariel tetap bisa bersatu dengan pangeran Eric? Saksikan kelanjutan ceritanya di bioskop pada 26 Mei 2023, mendatang.\

Film The Little Mermaid berdurasi 2 jam atau 120 menit.

Proses produksi film The Little Mermaid versi live action ini sempat mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19. Syuting baru bisa dimulai pada awal tahun 2021 dan berhasil diselesaikan pada Juli 2022.