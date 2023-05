Tantangan Besar Tenaga Promkes

Oleh: Chairul Aprizal, S.K.M. - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku UPT Puskesmas Airbara

ILMU Kesehatan Masyarakat sejatinya adalah sebuah pembelajaran yang mengarahkan kepada pencegahan dan pengendalian penyakit yang ada di masyarakat, baik individu atau kelompok masyarakat itu sendiri. Mereka yang memiliki basic keilmuan kesehatan masyarakat dituntut mampu mengombinasikan antara ilmu dan seni sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat untuk tahu, mau, dan mampu hidup bersih dan sehat sehingga tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Para ahli kesehatan masyarakat ini mengambil peran dalam upaya yang lebih ke hulu yakni promotif dan preventif. Meskipun tidak banyak yang tahu betapa penting peran kesehatan masyarakat karena memang lebih sedikit diminati ketimbang profesi kesehatan lainnya, tetapi fungsi dari profesi ini lebih urgen dan vital untuk masalah kesehatan sebenarnya.

Para ahli kesehatan masyarakat adalah kunci dari kesuksesan sebuah negara dalam menjaga kesehatan masyarakatnya karena tidak sekadar tentang pengobatan, tetapi mencegah agar tidak terjadinya penyakit. Maka tidak heran kalau dalam keilmuan kesehatan masyarakat ini mempunyai berbagai cabang peminatan, ada promotor kesehatan, epidemiologi, kesehatan lingkungan, administrator kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, dan sebagainya. Semua peminatan ini mempelajari tentang bagaimana cara mengedukasi, mempromosikan, dan memperkenalkan kepada masyarakat segala upaya-upaya dalam menjaga dan merawat kesehatan.

Sejauh ini memang peran tenaga promkes sebagai edukator untuk promotif dan preventif di bidang kesehatan belum sebergengsi profesi kedokteran. Apalagi organisasi profesi yang menaungi anak-anak kesehatan masyarakat dan promotor kesehatan masyarakat sampai saat ini masih belum menemukan resep terbaik dalam menjaga dan merawat kompetensi itu sendiri. Tidak seperti organisasi profesi kesehatan lainnya yang basisnya lebih kepada kuratif yakni IDI, PPNI, PDGI, dan lainnya yang memang sudah mapan.

Tak dimungkiri kalau organisasi profesi promotor kesehatan dan kesehatan masyarakat lainnya masih dipandang sebelah mata karena gerakan organisasinya belum memiliki cukup pengaruh bahkan terhadap para anggotanya. Tenaga promkes di seluruh Indonesia masih memiliki segudang tantangan untuk memberikan kebermanfaatan ilmunya guna menjadikan Indonesia sehat secara keseluruhan di masyarakat, di antara tantangan itu ada dua tantangan besar lainnya yang juga harus dibuktikan oleh promotor kesehatan kalau perannya sangat penting.

Pertama, perspektif yang masih mengedepankan kuratif. Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita dalam melihat dan menilai sesuatu yang diketahui dan diakui. Sekarang ini perspektif dalam hal kesehatan kita masih mengarahkan diri kepada kuratif (pengobatan). Contohnya, jika sakit maka berobat (hilir), bukan jika sehat maka perlu mencegah sakit/merawat kesehatan (hulu).

Banyak orang menganggap fasilitas kesehatan adalah tempat untuk berobat. Salah satunya fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas hanya dijadikan bagian dari administrasi untuk dapat berobat ke rumah sakit sebagai bentuk rujukan.

Sejauh ini implementasi hadirnya puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang seharusnya mengedepankan promosi dan pencegahan masih jauh dari harapan. Karena perspektif inilah masyarakat menaruh keraguan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan kalau hanya di tingkat puskesmas. Mereka menilai kemungkinan sembuh, kemungkinan pelayanan medis, dan lain sebagainya dinilai tidak lebih baik dari rumah sakit.

Ditambah lagi apabila yang memimpin puskesmas ikut memprioritaskan bagaimana cara memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat maka ini ikut mengubah maksud dan tujuan adanya puskesmas itu sendiri, (biasanya kalau yang memimpin puskesmas bukan kesehatan masyarakat tetapi dokter). Dengan demikian, terkadang segala bentuk kegiatan dan anggaran yang tersedia di fasilitas kesehatan lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana yang ada di medis dan tidak diimbangi dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memercayakan kepemimpinan di puskesmas kepada ahlinya yakni kesehatan masyarakat adalah hal yang tepat "right man in the right place" sesuai dengan tujuannya.

Puskesmas harus bertabur tenaga promkes dan kesehatan lainnya yang dapat mendukung upaya kesehatan masyarakat. Sesuai juga dengan draf RUU Kesehatan 2023 yang saat ini sedang diproses di DPR kalau Kementerian Kesehatan akan memperbaiki perspektif ini dengan mengedepankan upaya menjaga dan merawat kesehatan masyarakat yang memang diakui sebelumnya lebih fokus kepada pengobatan.

Hal lain yang juga memengaruhi perspektif ini ketika kita menganggap bahwa jaminan kesehatan adalah upaya menjaga kesehatan ini tentu keliru. Jaminan kesehatan yang saat ini dikenal BPJS Kesehatan dengan programnya UHC (Universal Health Coverage) di mana pemerintah menjamin seluruh masyarakatnya untuk berobat gratis dengan menyubsidi iuran kepada BPJS Kesehatan.

Program yang sering dinamakan berobat gratis selalu diembuskan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Padahal berobat gratis diperuntukkan bagi mereka yang sakit, bukan mereka yang sehat. Tentu kita perlu memikirkan kembali langkah konkret lain yang memang dapat menjaga orang sehat agar tetap sehat sehingga tidak perlu sakit untuk menikmati berobat gratis.

Kalau semua orang tidak sakit maka semua orang tidak perlu berobat, kalau semua orang sehat maka berobat gratis tidak perlu kita berikan, kalau semua orang tidak jadi berobat maka tidak ada lagi pelayanan medis. Tentunya yang harus hadir dalam mencegah dan mengendalikan penyakit yakni kesehatan masyarakat nantinya untuk merumuskan program jitu sebagai tandingan dari berobat gratis.