Sebanyak 328 Anak di Bangka Tengah Dinyatakan Stunting, Perlu Intervensi Semua Lini Sektor

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka Tengah mencatat angka kasus stunting per tahun 2022 mencapai sebanyak 328 orang anak usia 0-59 bulan.

Data tersebut didapatkan dari hasil aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang dilakukan Dinkes Bangka Tengah.

Dari aplikasi tersebut, ada total sebanyak 11.614 orang anak-anak usia 0-59 bulan yang didata dan diketahui sebanyak 328 orang diantaranya dinyatakan stunting.

Subkordinator Promkes Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Bateng, Fitri Yunita menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Bangka Tengah adalah 2,82 persen pada tahun 2022.

Sedangkan dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kemenkes RI, angka prevalensi stunting di Bangka Tengah tahun 2022 adalah 21,2 persen.

"Memang ada perbedaan angka karena data yang dari E-PPGBM dilakukan secara by name by address sedangkan yang dari SSGI adalah data secara umum untuk menentukan lokus stunting di Indonesia," ungkap Fitri, Jumat (19/5/2023).

Dia menjelaskan, anak-anak yang dinyatakan stunting adalah anak usia 0-59 bulan atau 0-5 tahun yang tinggi badannya tidak ideal dengan umurnya saat itu.

Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan anak stunting, mulai dari faktor lingkungan, asupan gizi, sanitasi yang buruk dan masih banyak lagi.

"Dan yang paling umum itu karena pola asuh yang tidak baik, terutama pada pasangan suami istri yang menikah pada usia muda atau pernikahan dini," jelasnya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, drg M. Annas Ma'ruf menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi intervensi untuk penanganan stunting.

"Misalnya pola asuh yang kurang baik yang perlu kita benerin. Kemudian terkait asupan gizi yang kurang pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," ucap Annas.

Lanjut dia, rendahnya pemberian ASI eksklusif dari orang tua, MPASI yang kurang baik dan belum maksimalnya intervensi secara spesifik dan sensitif.

"Itu yang menjadi alasan angka stunting di kita ( Bangka Tengah-red) naik," jelasnya.

Kemudian ada juga isu kendala permasalahan stunting di Bangka Tengah seperti kunjungan balita di posyandu yang masih kurang.