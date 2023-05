Menghadirkan Pembelajaran yang Berpihak kepada Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi 

Oleh: Wawan Setiawan, M.Pd. - Guru SMKN 2 Koba

UNTUK mengawali tulisan ini, mari kita mengingat kembali masa-masa saat kita menempuh pendidikan dari mulai tingkat sekolah dasar sampai saat kuliah dahulu. Pernahkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan selama pembelajaran? Misalnya, pembelajaran terasa sulit untuk dipahami, pembelajaran yang diberikan guru cenderung membosankan, guru mengajar hanya dengan metode ceramah, atau permasalahan-permasalahan lainnya yang tidak kita inginkan yang membuat rangkaian proses pembelajaran tidak berjalan sesuai harapan.

Hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut mungkin saja masih dialami oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan siswa/siswi kita saat yang sedang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah saat ini. Dengan demikian, tidak mengherankan jika proses pembelajaran yang mereka alami seakan-akan menjadi proses 'keterpaksaaan'. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah hanyalah rutinitas yang justru cenderung membosankan dan tidak bermakna sehingga pembelajaran yang menuntut murid agar aktif dan mampu mengeluarkan potensi mereka justru tidak tercapai.

Tentu saja, hal itu tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang mengamanatkan bahwa pendidikan haruslah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat.

Selain itu, Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara sedari dahulu sudah menegaskan bahwa dalam pembelajaran harus berpihak kepada murid. Hal itu sesuai dengan semboyan yang beliau usung yaitu "Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani", yang bermakna: Ing Ngarso Sung Tulodho, seorang guru apabila di depan harus bisa memberikan contoh atau teladan bagi murid. Ing Madyo Mangun Karso, seorang guru apabila berada di tengah-tengah harus bisa membangkitkan semangat atau memberi motivasi. Tut Wuri Handayani, seorang guru apabila berada di belakang harus bisa mendorong dan mendukung murid.

Orientasi utama dari pembelajaran yang berpihak kepada murid yaitu mendidik itu bersifat humanisasi karena mendidik adalah proses memanusiakan manusia dengan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan untuk mencapai keberhasilan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi.

Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson (1999) adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini kembali digaungkan dalam Kurikulum Merdeka untuk membangkitkan kembali motivasi murid pasca masa pandemi yang sempat membuat fenomena "learning loss" yaitu hilangnya minat dan motivasi murid untuk belajar.

Gaya belajar

Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan belajar murid berupa gaya belajar itu berbeda-beda. Jadi, apabila gaya belajar mereka tidak sesuai maka kegagalan dalam proses pembelajaran sangatlah besar. Dengan demikian, guru sudah semestinya memahami dan memenuhi gaya belajar murid.

Gaya belajar murid terbagi menjadi tiga yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Menurut Montgomery dan Groat (1998) dalam bukunya Student Learning Styles and Their Implication for Teaching, ada beberapa alasan mengapa gaya belajar memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar, di antaranya membuat proses belajar mengajar menjadi komunikatif, lebih menyesuaikan basis pengetahuan siswa, kesesuaian tagihan dan tugas, dan juga sesuai dengan bakat, kepribadian, dan membuat proses pembelajaran lebih bermanfaat sesuai dengan apa yang siswa miliki. Dengan upaya-upaya tersebut, hasil akhirnya adalah siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kepribadian mereka dari rangkaian proses pembelajaran yang mereka jalani di sekolah-sekolah.

Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mempersiapkan tiga strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun penjelasan ketiga strategi tersebut seperti yang dikutip dari modul 2.1 (Pembelajaran untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid) pada Program Guru Penggerak, diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten seperti pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum.

Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Sementara itu, diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.

Akan tetapi, pembelajaran berdiferensiasi harus dipahami secara utuh karena masih terjadi miskonsepsi tentang penerapannya dalam pembelajaran sehari-hari di kalangan guru-guru. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 35 cara yang berbeda untuk mengajar 35 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih pintar mengerjakan tugas dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar dan murid yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda-beda untuk setiap anak.

Jika miskonsepsi tersebut masih melekat kepada guru-guru, maka tidak mengherankan apabila pembelajaran berdiferensiasi dianggap hanya wacana kosong dan malah hanya menjadi beban baru bagi mereka. Oleh karena itu, hendaknya semua pihak terlibat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran implementasi Kurikulum Merdeka seperti diknas pendidikan, pengawas, kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah bidang akademik untuk bahu-membahu memberikan pencerahan baik secara teori maupun praktik baik (best practice) terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini melalui rangkaian kegiatan seperti sosialisasi, workshop, in house training (IHT), dan kegiatan lainnya.