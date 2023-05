Sinopsis Film Arini By Love Inc yang Tayang di Netflix, Kisah Wanita Terjebak di Metaverse,Film yang rilis pada 2022 lalu dan ditayangkan di Bioskop Online itu kini sudah bisa Anda saksikan sepuasnya di Netflix

BANGKAPOS.COM- Inilah sinopsis Film Arini By Love Inc yang sudah tayang di Netflix.

Anda yang sudah pernah menyaksikan film Love for Sale 2 mungkin ikut penasaran dengan film satu ini.

Betapa tidak, Film Arini By Love Incc ini merupakan spin off Film Love for Sale 2.

Film yang rilis pada 2022 lalu dan ditayangkan di Bioskop Online itu kini sudah bisa Anda saksikan sepuasnya di Netflix.

Memiliki durasi selama 73 menit, film ini akan menyuguhkan drama romansa yang berbeda, yuk simak dulu sinopsisnya.

Film Arini By Love Inc ini menceritakan kisah tentang Arini yang mencoba untuk mengejar kebahagiaannya sendiri.

Lebih tepatnya bercerita Arini yang mencoba mengingat masa lalunya yang misterius setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan perjodohan.

Ia mencoba untuk mengingat kenangan tentang seorang mantan klien.

Dalam film ini, Arini akan menghadapi halangan dari sistem Love Inc ketika dirinya ingin mencari seseorang dari masa lalunya.

Akibat halangan itu, Arini pun terjebak dalam sebuah kehidupan metaverse.

Arini jadi tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang maya.

Arini by Love Inc dibintangi oleh Della Dartyan hingga Marissa Anita, berikut daftar para pemainnya.

Daftar Pemain Film Arini By Love Inc

Della Dartyan - Arini

Kelly Tandiono - Tiara

Farish Nahdi - Galang

Marissa Anita - Diana

Buat yang penasaran tunggu apalagi, langsung saksikan kisah lengkapnya di Netflix, ya.

