Fandy Christian Tulis Pesan Untuk Istri, Dahlia Poland Ancam Sebar Nomor HP Wanita Selingkuhan Suami

BANGKAPOS.COM - Dugaan per selingkuhan menerpa pasangan selebritis Fandy Christian dan Dahlia Poland.

Isu keretakan rumah tangga pasangan ini menyeruak setelah Dahlia Poland mengungkap per selingkuhan sang suami.

Fandy sendiri masih irit bicara di tengah isu per selingkuhannya yang dibongkar sang istri.

Terbaru, Fandy Christian seolah curhat. Ia mengungkapkan terima kasih kepada istrinya, Dahlia Poland di instagram story.

"Terima kasih buat waktu kamu Dahlia," tulis Fandy Christian, dikutip Senin (22/5/2023).

Tak hanya itu, ayah tiga anak ini juga mengunggah foto Dahlia sekaligus menuliskan pesan yang dituju untuk sang istri.

Dalam tulisannya tersebut, Fandy mempertanyakan kabar Dahlia Poland saat ini.

"Letters to you, Dahlia .. Kalo aku bilang 'everything will be okay' pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang 'i feel you' ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," tulis Fandy.

"Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu? Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran," lanjutnya.

Lebih lanjut, pemeran sinetron Jangan Bercerai Bunda ini berharap rumah tangganya baik-baik saja.

Meski hingga saat ini Fandy belum mengklarifikasi isu per selingkuhan tersebut.

"Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless," tulis Fandy Christian mengakhiri.

Dahlia Poland bongkar cara suami selingkuh

Sebagaimana diketahui, Dahlia Poland belum lama ini membongkar dugaan per selingkuhan yang dilakukan suaminya, Fandy Christian.