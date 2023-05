Isi Surat Fandy Christian untuk Dahlia Poland, Berharap Keluarga Kecilnya Baik-baik Saja

BANGKAPOS.COM - Usai ramai pemberitaan soal perselingkuhannya, Fandy Christian akhirnya memberikan reaksi.

Ia menuliskan surat untuk Dahlia Poland, wanita yang sudah 8 tahun menjadi istrinya.

Dikutip dari akun Instagramnya, Fandy mengungkapkan perasaannya kepada Dahlia Poland.

Ia juga menuliskan harapan agar keluarga kecilnya selalu baik-baik saja.

"Letters to you, Dahlia ... Kalo aku bilang 'everything will be okay' pasti akan terbaca klise.

Kalau aku bilang 'i feel you' ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri.

Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu?

Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless!"

Itulah ungkapan yang ditulis oleh Fandy Christian untuk Dahlia Poland.

Sebelumnya, Dahlia Poland membongkar kelakuan suaminya di Instargam. Perempuan 26 tahun itu mengungkap trik suaminya yang diduga telah berselingkuh dengan perempuan yang menjadi lawan mainnya di sebuah sinetron.

Cara Fandy untuk berkomunikasi menurut Dahlia cukup cerdik karena suaminya itu menyadari WhatsApp miliknya terhubung dengan handphone Dahlia.

"Saking canggihnya teknologi, dia tahu WA nya nyambung ke handphone gue," tulis Dahlia dikutip dari Instagram Story @dahliachr.

"Makanya lewat sms biar enggak ketahuan," sambungnya.

Hanya saja apapun cara komunikasi yang mereka gunakan, menurutnya juga tak begitu penting, karena keduanya bisa bertemu di lokasi syuting setiap hari.