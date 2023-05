Prediksi Skor Roma vs Salernitana di Liga Italia, Head to Head dan Link Live Streaming Malam Ini

BANGKAPOS.COM -- Setelah mencapai final Eropa untuk musim kedua berturut-turut, Roma melanjutkan pengejaran finis empat besar di Serie A ketika mereka menjamu Salernitana pada Senin malam pukul 23.30 WIB.

Penampilan tangguh di Leverkusen membuat Giallorossi unggul di penentuan Liga Europa.

Tetapi mereka kekurangan gol dan poin dalam pertandingan liga terakhir.

Sementara itu, berada dalam jarak menyentuh untuk bertahan hidup di papan atas.

Artikel ini akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, susunan pemain dan link live streaming AS Roma vs Salernitana.

Berikut head to head lima pertemuan terakhir AS Roma vs Salernitana di Liga Italia dilansir dari Sofascore:

14-08-2022: Salernitana vs Roma 0-1

10-04-2022: Roma vs Salernitana 2-1

29-08-2021: Salernitana vs Roma 0-4

24-01-1999: Salernitana vs Roma 2-1

12-09-1998: Roma vs Salernitana 3-1

Berita Tim dan Susunan Pemain Roma vs Salernitana

Menyusul pengerahan latihan parkir bus Kamis malam di Rhine, Roma dapat membuat beberapa perubahan pada barisan mereka pada hari Senin.

Karena pasangan bek sayap Leonardo Spinazzola dan Zeki Celik mengalami cedera di Leverkusen, Jose Mourinho dapat memasukkan Nicola Zalewski dan Filippo Missori, sementara Ola Solbakken akan tampil di lini depan.

Stephan El Shaarawy dan Diego Llorente kembali dari cedera untuk menambah opsi Mourinho.