5 UKM Unggulan Program Digital Creative Entrepreneurs 2.0 Raih Bantuan Modal Usaha dari Telkomsel

BANGKAPOS.COM, JAKARTA- Program Digital Creative Entrepreneurs tahun kedua (DCE 2.0) yang telah diselenggarakan Telkomsel sejak Agustus 2022 yang lalu sebagai bagian aktivitas tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan dengan berperan menjadi platform solusi serta inkubasi bagi pengembangan entrepreneur dan brand owner lokal pelaku Usaha Kecil dan Menengah ( UKM) di Indonesia, resmi ditutup dengan Awarding Ceremony yang bertajuk 'Unlocking Opportunities with Digital Creativities'.

Dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki, Awarding Ceremony DCE 2.0 juga mengumumkan lima pelaku UKM unggulan dari 1.594 pelaku UKM yang menjadi peserta program tersebut.

Lima UKM unggulan tersebut terdiri dari satu UKM Best of The Best dan empat UKM terbaik dari tiap kategori dalam Program DCE 2.0, yaitu Kategori Makanan dan Minuman, Busana, Kriya, dan Perawatan Diri.

Dari seluruh peserta yang mendaftar pada webinar dan local roadshow Program DCE 2.0, terpilih 200 pelaku UKM untuk mengikuti intimate class bersama Platform MyAds, Kuncie, dan 99 persen Usahaku dari ekosistem bisnis digital Telkomsel.

Kemudian 60 pelaku UKM unggulan berhak mengikuti workshop dan dikurasi kembali dari aspek produk, legalitas, finansial, digital, dan kreativitas.

Lalu 20 pelaku UKM terpilih untuk menjalani DCE 2.0 Academy, dan selanjutnya 5 pelaku UKM unggulan di antaranya berhak mendapatkan bantuan modal usaha dari Telkomsel.

Lima UKM unggulan DCE 2.0 tersebut adalah Darmojo Ayam Panggang dari Sidoarjo, Jawa Timur (peraih predikat Best of The Best), Come n Drink dari Jayapura, Papua (Terbaik Kategori Makanan & Minuman), Batik Anne Surya dari Surabaya, Jawa Timur (Terbaik Kategori Fashion), Solohabo Gift dari Karanganyar, Jawa Tengah (Terbaik Kategori Kriya), dan Maharati dari Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Terbaik Kategori Personal Care).

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B. Sigit mengungkapkan, penyelenggaraan DCE 2.0 merupakan perwujudan komitmen Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler yang membuka lebih banyak peluang kemajuan dan pertumbuhan bagi masyarakat.

Program ini dirancang untuk memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan ekosistem aset dan infrastruktur digital Telkomsel, khususnya bagi para pelaku UKM di Indonesia yang tengah menjalani transformasi digital.

"Melalui Program DCE 2.0, kami terus berupaya memberikan dampak positif atas layanan dan solusi mobile digital yang melebihi ekspektasi para pengguna, melalui penguatan kreativitas, kapabilitas, dan kompetensi digital dari para entrepreneur dan brand owner lokal, sekaligus membantu mereka untuk meraih pasar di tingkat nasional maupun global. DCE 2.0 juga dihadirkan untuk dapat membentuk UKM yang terus bertumbuh, menginspirasi, dan berinovasi. Selamat kepada seluruh peserta, terutama lima pelaku UKM unggulan yang menjadi terbaik di tiap kategorinya. Semoga dukungan Telkomsel dapat terus memperkuat transformasi UKM digital Indonesia yang berkelanjutan.” jelasnya.

Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki Hamsat Bramono mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari seluruh peserta yang telah mengikuti Program DCE 2.0.

"Ke depan, dengan mendorong penerapan proses bisnis yang mengedepankan keselerasan berbasis prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG), Telkomsel akan terus melampaui batas ekspektasi untuk dapat membuka beragam potensi inisiatif guna mendukung sektor UKM menjadi katalisator dalam pemulihan dan kebangkitan bangsa untuk melewati berbagai tantangan. Bersama-sama kita dapat menjadi roda penggerak ekonomi bangsa, didukung oleh keunggulan kapabilitas di ekosistem digital yang inklusif.”

Seluruh peserta DCE 2.0 mendapatkan materi pelatihan dan pengembangan oleh 19 pemateri dari kalangan industri digital dan 5 mentor ahli di bidang digital entrepreneurship, seperti CEO HAUS! Indonesia Gufron Syarief sebagai mentor Kategori Makanan dan Minuman, Founder Noonaku Group Florentia Jeanne sebagai mentor Kategori Busana, CEO Naruna Roy Wibisono sebagai mentor Kategori Kriya, Co-Founder DECA Group Jessica Lin sebagai mentor Kategori Perawatan Diri, dan CEO Panenmaya Academy Abdi R. Sastrawinata sebagai head mentor.

Selain itu, para peserta juga diperkenankan mengakses dan memanfaatkan keunggulan aset layanan digital dari ekosistem Telkomsel untuk pelaku UKM, antara lain Platform 99 persen Usahaku untuk menunjang pertumbuhan bisnis dan manajemen keuangan, Layanan MyAds sebagai solusi periklanan dan promosi digital UKM, Aplikasi Kuncie yang dapat membantu mengembangkan keahlian bisnis melalui pembelajaran online, dan MAXstream sebagai online venue untuk perhelatan aktivitas virtual.

Pada akhir program, DCE 2.0 juga menghadirkan pameran virtual dalam bentuk online live shopping untuk mengangkat 20 pelaku UKM unggulan beserta produk andalannya.

Untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai program DCE 2.0, kunjungi situs dce.co.id dan media sosial @dce_id.