Fakta-fakta Film The Little Mermaid yang Tayang Besok di Bioskop, Sempat Menuai Pro-Kontra

Sinopsis dan Daftar Pemain The Little Mermaid, Bakal Tayang 26 Mei 2023 di Bioskop

BANGKAPOS.COM - Film remake The Little Mermaid sebentar lagi akan tayang di bioskop kesayangan Anda. Film Disney yang satu ini telah ditunggu oleh para penggemar. The Little Memaid pastinya merupakan remake dari animasi Little Mermaid yang tayang pada tahun 1989.

Film ini pun sudah mendapat rating 70 persen di Rotten Tomatoes, website review film paling terkenal saat ini.

Adapun sebelum menonton ada baiknya menyimak apa saja fakta-fakta menarik dari film The Little Merdaid. Berikut ulasannya:

1. Dibintangi Halle Bailey sebagai pemeran utama

The Little Mermaid mendapuk aktris Halle Bailey untuk memerankan peran Ariel, sosok putri duyung yang merupakan anak dari raja lautan.

Pemilik nama lengkap Halle Lynn Bailey ini adalah penyanyi sekaligus aktris berkulit cokelat yang memiliki paras cantik dengan segudang bakat.

Ia pernah mendapatkan sebanyak lima nominasi sekaligus dalam ajang Grammy Awards sejak tahun 2018. Penyanyi dan aktris asal Amerika ini juga telah membintangi berbagai film, di antaranya Grown-ish, Last Holiday, dan The Color Purple.

2. Menuai pro konta

Tampilnya Halle Bailey sebagai pemeran utama membuat The Little Mermaid begitu menuai pro kontra.

Banyak yang menganggap bahwa sosok Halle Bailey tidak cocok memerankan sosok Ariel. Mereka menganggap sosok Ariel yang menemani masa kecil mereka adalah Ariel yang berambut merah dan berkulit putih, sedangkan Halle tidak menggambarkan citra itu.

Namun, banyak juga dari warganet yang tidak mempermasalahkan Halle yang memiliki suara indah itu memerankan sosok Ariel.

Bahkan, beberapa anak-anak lainnya terlihat memberikan respon mengharukan ketika mereka melihat putri duyung yang diperankan oleh Halle.

3. Lizzo gagal dapatkan peran Ursula

Penyanyi Lizzo mengikuti audisi untuk peran Ursula dalam film The Little Mermaid. Lizzo bahkan berpakaian seperti Ursula dan menyanyikan lagu "Poor Unfortunate Souls" di akun Instagram-nya.