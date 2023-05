Julian Jacob Umumkan Kelahiran Anak Pertama Bersama Maria Eka Setelah 5 Bulan Menikah

BANGKAPOS.COM- Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan suami istri Julian Jacob dan Maria Eka atau Mirriam Eka.

Pasalnya, kedua musisi itu baru saja dikarunai seorang anak.

Julian Jacob mengumumkan kabar kelahiran anak pertamanya, Senin (22/5/2023).

Diketahui Maria Eka melahirkan anak pertama setelah 5 bulan menikah.

Seperti diektahui, Julian Jaco dan Maria Eka menikah pada pengujung Januari 2023 lalu.

Anak Julian Jacob dan Mirriam Eka itu diketahui berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Clover Rae Jacob.

Kabar kelahiran tersebut disampaikan Julian Jacob melalui Instagramnya.

"We have just been blessed with a Baby girl! Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia." kata Julian mengutip caption unggahan Instagram @julianjacs, Selasa (23/5/2023).

Unggahan yang menunjukkan potret tangan Julian dan Mirriam serta sang anak pun dibagikan dengan filter hitam putih.

Julian Jacob umumkan kelahiran anak pertamanya

Julian mengira sebagian warganet akan terkejut dengan berita kelahiran putri pertamanya itu.

"Mungkin dari sebagian kalian banyak yang terkejut ya karena berita bahagia ini," tulis Julian Jacob dalam caption unggahan.

Mantan kekasih Brisia Jodie tersebut menuliskan cukup banyak caption dalam unggahannya kali ini.

"Selama ini aku dan @mariaeka_ ingin sekali membagikan seluruh momen kebahagiaan kami kepada kalian semua, namun dikarenakan satu dan lain hal, kami memilih untuk biarlah kami berdua, keluarga dan orang-orang terdekat yang merasakannya terlebih dahulu," kata Julian Jacob.

"Dengan pengalaman saya bersosial media, saya pun belajar banyak agar saya bisa lebih bijak lagi kedepannya memposting hal-hal yang seharusnya menjadi privasi bagi saya. karena bagaimanapun, sejujur jujurnya saya berucap, sebaik -baiknya saya membagikan momen hidup saya, pasti akan ada saja segelintir mereka yang tidak suka dan mencari hiburan sesaat dari menjatuhkan orang lain. dan yang saya lakukan adalah melindungi malaikat kecil saya dari sesuatu yang tidak baik.