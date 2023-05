Terungkap Segini Cicilan Amanda Manopo Walau Punya Honor Fantastis Rp133 Juta Per Hari

BANGKAPOS.COM-- Amanda Manopo, seorang artis muda yang sedang naik daun berkat perannya dalam sinetron populer "Ikatan Cinta", telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu artis dengan honor termahal di industri hiburan.

Diketahui bahwa Amanda Manopo menerima honor sebesar Rp 133 juta per hari, yang membuatnya menjadi salah satu artis dengan penghasilan tertinggi.

Namun, di balik kesuksesannya dan penghasilan yang fantastis, Amanda Manopo juga memiliki beban tanggungan yang tidak sedikit.

Meskipun mendapatkan honor yang luar biasa, Amanda tetap bekerja keras karena memiliki banyak cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Rincian honor Amanda Manopo terungkap melalui unggahan video TikTok oleh akun @saepulwbs.

"Berapa sih gaji Amanda Manopo di Ikatan Cinta," tulis akun @saepulwbs dilansir Grid.ID via TribunBanten.com, pada Selasa (23/5/2023).

Akun tersebut lantas memaparkan rincian honor yang diterima oleh Amanda Manopo.

Dalam video tersebut, honor Amanda Manopo dijelaskan secara rinci, yakni sebesar Rp 1.543 per detik, Rp 92.592 per menit, Rp 5.555.555 per jam, dan mencapai Rp 133.000.000 per hari.

Dengan demikian, Amanda Manopo dapat menghasilkan sekitar Rp 4 miliar per bulan hanya dari sinetron "Ikatan Cinta".

Jika dihitung dalam setahun, penghasilannya mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar Rp 48 miliar.

Amanda Manopo dan Arya Saloka saat memerankan tokoh Andin serta Aldebaran dalam Sinetron Ikatan Cinta (Intagram)

Selain itu, Amanda Manopo juga mendapatkan pendapatan dari pekerjaannya sebagai bintang iklan, duta merek, serta endorse di media sosialnya.

Namun, di tengah pendapatan besar yang ia peroleh, Amanda Manopo mengakui bahwa ia memiliki tanggungan yang tidak sedikit.

Pernyataan Amanda tentang banyaknya cicilan yang harus ia bayar menjadi sorotan publik.

Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube Pretty Women ID, Amanda mengungkapkan jumlah cicilan yang harus ia tanggung.