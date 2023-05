Transaksi Penggunaan Subsidi Tepat di Babel, Pertamina Komitmen Salurkan BBM Tepat Sasaran

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen dalam menyediakan energi bagi kebutuhan masyarakat.

Saat ini Pertamina telah menerapkan uji coba full cycle subsidi tepat di 5 Provinsi (Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan Sumsel).

Sales Area Manager Retail Babel, Adeka Sangtraga Hitapriya menjelaskan, penerapan Full Cycle Program Subsidi Tepat untuk pembelian BBM bersubsidi ini mendapat sambutan baik dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat.

"Hingga pertengahan bulan Mei 2023, pendaftar Subsidi Tepat di wilayah Bangka Belitung telah menembus lebih dari 78 ribu unit kendaraan," kata Adeka.

Pertamina mencatat, untuk rata-rata konsumsi harian BBM jenis Gasoline di wilayah Bangka Belitung sekitar 1.057 KL per hari, sedangkan untuk rata-rata konsumsi harian BBM jenis Gasoil sekitar 467 KL per hari.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan menyampaikan Pertamina sangat mengapresiasi masyarakat serta Pemerintah Daerah Bangka Belitung dan juga Jambi yang telah mendukung Program Subsidi Tepat.

"Saat ini transaksi pembelian Biosolar menggunakan QR Code Subsidi Tepat di wilayah Bangka Belitung dan Jambi telah mencapai 100 persen. Dengan penggunaan QR Code ini penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat menjadi lebih tepat sasaran sehingga BBM Subsidi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak," ungkap Nikho.

"Saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat segera mendaftarkan kendaraannya melalui Program Subsidi tepat agar BBM subsidi dapat benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak," lanjut Nikho.

Masyarakat yang sudah mendaftarkan kendaraannya dan memiliki QR Code akan dilayani pembelian BBM bersubsidi sesuai Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 541/1043/IV/2019 dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 900/0637/IV/2022.

Berdasarkan regulasi tersebut untuk solar subsidi jenis angkutan umum atau barang roda 4 sebanyak 30 liter per hari, angkutan umum atau barang dan kendaraan pribadi roda 6 atau lebih sebanyak 60 liter per hari, dan kendaraan pribadi roda 4 sebanyak 20 liter per hari.

Untuk BBM jenis Pertalite kendaraan plat kuning roda 4 sebanyak 40 liter per hari dan kendaraan Plat Hitam roda 4 sebanyak 30 liter per hari.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel sampai saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk segera mendaftarkan kendaraanya di program subsidi tepat.

Selain itu, Pertamina terus menghimbau agar masyarakat tetap membeli BBM sesuai peruntukan dan kebutuhannya.

Bagi konsumen yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai penerima BBM Subsidi dapat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, pendaftaran juga dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina. Bagi masyarakat yang kesulitan untuk mendaftar secara mandiri, kami menyiagakan petugas di SPBU agar bisa membantu sebagai bentuk pelayanan ekstra kepada pelanggan.

Informasi lebih lanjut mengenai Program Subsidi Tepat, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.